Жозе МОУРИНЬО: «Те, кто играл в Норвегии, на поле не выйдут»

Наставник «Ромы» - о матче против «Буде-Глимт»

  • 03.11.2021 16:27
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  • 2 комментария
Жозе МОУРИНЬО: «Те, кто играл в Норвегии, на поле не выйдут»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги конференций против «Буде-Глимта» (4 ноября):

«Мы намерены одержать победу и вернуть себе первое место в группе. Я допустил несколько ошибок в первом матче, но больше не собираюсь их повторять. Те, кто играл в Норвегии — не выйдут на поле. 

Конечно, проблема всегда в коллективе, а не в конкретном человеке. Я не виню Абрахама за его нереализованные моменты — он будет играть и забьет свои мячи. В целом, я доверяю всем одинаково, будь-то Тэмми или Шомуродов. Разница лишь в функциональной готовности футболистов».

Напомним, первый матч с «Буде-Глимт» в Норвегии «Рома» проиграла 1:6.

Источник — Sky Sport Italia

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Комментарии
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    belerilf1
    belerilf1, 03.11.2021 16:41
    0
    Ссылка
    adidas777
    online
    adidas777, 03.11.2021 16:35
    0
    Жозе МОУРІНЬО: «Ті, хто грав у Норвегії, на поле не вийдуть»
    Я не звинувачую Абрахама за його нереалізовані моменти — він гратиме та заб'є свої м'ячі
    Круто вы стебаетесь журналисты в подаче материала
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