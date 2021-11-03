Жозе МОУРИНЬО: «Те, кто играл в Норвегии, на поле не выйдут»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги конференций против «Буде-Глимта» (4 ноября):

«Мы намерены одержать победу и вернуть себе первое место в группе. Я допустил несколько ошибок в первом матче, но больше не собираюсь их повторять. Те, кто играл в Норвегии — не выйдут на поле.

Конечно, проблема всегда в коллективе, а не в конкретном человеке. Я не виню Абрахама за его нереализованные моменты — он будет играть и забьет свои мячи. В целом, я доверяю всем одинаково, будь-то Тэмми или Шомуродов. Разница лишь в функциональной готовности футболистов».

Напомним, первый матч с «Буде-Глимт» в Норвегии «Рома» проиграла 1:6.