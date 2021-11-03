Жозе МОУРИНЬО: «Те, кто играл в Норвегии, на поле не выйдут»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо поделился ожиданиями от матча четвертого тура Лиги конференций против «Буде-Глимта» (4 ноября):
«Мы намерены одержать победу и вернуть себе первое место в группе. Я допустил несколько ошибок в первом матче, но больше не собираюсь их повторять. Те, кто играл в Норвегии — не выйдут на поле.
Конечно, проблема всегда в коллективе, а не в конкретном человеке. Я не виню Абрахама за его нереализованные моменты — он будет играть и забьет свои мячи. В целом, я доверяю всем одинаково, будь-то Тэмми или Шомуродов. Разница лишь в функциональной готовности футболистов».
Напомним, первый матч с «Буде-Глимт» в Норвегии «Рома» проиграла 1:6.
Источник — Sky Sport Italia
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Я не звинувачую Абрахама за його нереалізовані моменти — він гратиме та заб'є свої м'ячі
Круто вы стебаетесь журналисты в подаче материала
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