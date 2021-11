Джокович превзошел Федерера по количеству победу в качестве первой ракетки

Первая ракетка мира Новак Джокович вернулся на корт после проигрыша финала US Open победой над Мартоном Фучовичем во втором круге Мастерса в Париже (6:2, 4:6, 6:3).



Стоит отметить, что это 418-я победа серба в качестве лидера мирового рейтинга. По этому показателю он обошел Роджера Федерера (417) и стал лучшим в истории.



К слову, у Рафаэля Надаля таких побед 250. Испанец уступает Джимми Коннорсу (390), Ивану Лендлу (366) и Питу Сампрасу (322).

