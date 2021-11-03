Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо еще может побороться за путевку в Лигу Европы

2 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 4-го тура группового турнира.

В группе E киевское «Динамо» потерпело домашнюю неудачу от испанской «Барселоны» (0:1). В то же время немецкая «Бавария» нанесла крупное поражение «Бенфике» (5:2) и досрочно вышла в 1/8 финала.

«Динамовцы» идут на последнем месте в турнирной таблице (1 очко), однако еще могут побороться за путевку в Лигу Европы с «Бенфикой» (4 балла). Решающим, скорее всего, станет поединок 6-го тура между этими командами в Португалии.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

4-й тур, 2 ноября

Вольфсбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 2:1

(Германия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 2:1 Мальме (Швеция) – Челси (Англия) – 0:1

(Англия) – 0:1 Аталанта (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2

Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 5:2

(Германия) – Бенфика (Португалия) – 5:2 Вильярреал (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0

(Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0 Динамо Киев (Украина) – Барселона (Испания) – 0:1

(Испания) – 0:1 Севилья (Испания) – Лилль (Франция) – 1:2

(Франция) – 1:2 Ювентус (Испания) – Зенит (Россия) – 4:2

Турнирные таблицы ЛЧ