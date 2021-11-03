Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо еще может побороться за путевку в Лигу Европы

20 сентября в Лиге чемпионов сыграны матчи 3-го тура группового турнира

  • 03.11.2021 00:25
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  • 5 комментариев
Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо еще может побороться за путевку в Лигу Европы
© ФК Динамо Киев

2  ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 4-го тура группового турнира.

В группе E киевское «Динамо» потерпело домашнюю неудачу от испанской «Барселоны» (0:1). В то же время немецкая «Бавария» нанесла крупное поражение «Бенфике» (5:2) и досрочно вышла в 1/8 финала.

«Динамовцы» идут на последнем месте в турнирной таблице (1 очко), однако еще могут побороться за путевку в Лигу Европы с «Бенфикой» (4 балла). Решающим, скорее всего, станет поединок 6-го тура между этими командами в Португалии.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua

Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.

Лига чемпионов 2021/22

4-й тур, 2 ноября

  • Вольфсбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 2:1
  • Мальме (Швеция) – Челси (Англия) – 0:1
  • Аталанта (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2
  • Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 5:2
  • Вильярреал (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0
  • Динамо Киев (Украина) – Барселона (Испания) – 0:1
  • Севилья (Испания) – Лилль (Франция) – 1:2
  • Ювентус (Испания) – Зенит (Россия) – 4:2

Турнирные таблицы ЛЧ

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    NachoBarbero
    online
    NachoBarbero, 03.11.2021 00:46
    +3
    0 забитых голов в 4 играх ... ага, еще может побороться ))))
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    Lion
    Lion, 03.11.2021 00:48
    +2
    Это как они могут побороться победить Баварию?
    Или Бенфику на выезде.
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    Bibenco
    Bibenco, 03.11.2021 01:45
    0
    Для того, чтобы хотя бы за ЛЕ побороться, надо как минимум обыграть Бенфику.
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    avtoigor
    online
    avtoigor, 03.11.2021 00:53
    -1
    Бавария нас переедит и не заметит, Бенфику можно попробовать обыграть, грюкнуть дверями на последок, и на этом все в ЛЧ.
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    igor_986
    igor_986, 03.11.2021 01:00
    -2
    ну при сказочном варианте можно и за ЛЧ зацепится, ну а так Бенфику на выезде если она конечно Барсу не умоет второй раз
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