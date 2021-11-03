Турнирные таблицы ЛЧ. Динамо еще может побороться за путевку в Лигу Европы

2 ноября в Лиге чемпионов сыграны матчи 4-го тура группового турнира.
В группе E киевское «Динамо» потерпело домашнюю неудачу от испанской «Барселоны» (0:1). В то же время немецкая «Бавария» нанесла крупное поражение «Бенфике» (5:2) и досрочно вышла в 1/8 финала.
«Динамовцы» идут на последнем месте в турнирной таблице (1 очко), однако еще могут побороться за путевку в Лигу Европы с «Бенфикой» (4 балла). Решающим, скорее всего, станет поединок 6-го тура между этими командами в Португалии.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Ниже приведены результаты игрового дня и турнирные таблицы ЛЧ.
Лига чемпионов 2021/22
4-й тур, 2 ноября
- Вольфсбург (Германия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 2:1
- Мальме (Швеция) – Челси (Англия) – 0:1
- Аталанта (Италия) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:2
- Бавария (Германия) – Бенфика (Португалия) – 5:2
- Вильярреал (Испания) – Янг Бойз (Швейцария) – 2:0
- Динамо Киев (Украина) – Барселона (Испания) – 0:1
- Севилья (Испания) – Лилль (Франция) – 1:2
- Ювентус (Испания) – Зенит (Россия) – 4:2
Источник — Sport.ua
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Или Бенфику на выезде.
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