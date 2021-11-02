Лейпциг – ПСЖ. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Лейпциг» – «ПСЖ».

«Встречаются команды разного уровня, как в плане финансирования, так и в плане других возможностей. «Пари Сен-Жермен» собрал суперзвездный состав, желая выиграть все титулы. Уже на 8 очков парижане опережают своих ближайших конкурентов в чемпионате Франции.

А вот «Лейпциг» после ухода в «Баварию» Юлиана Нагельсмана идет в Бундеслиге лишь на восьмом месте. В групповом раунде Лиги чемпионов они не набрали еще ни одного очка. Уверен, что и у себя дома им также сложно будет рассчитывать на позитивный результат, так как ПСЖ борется не с ними, а с «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы, опережая англичан на одно очко и желая выиграть свою группу для дальнейшей оптимальной жеребьевки.

Какую бы тактику не избрали хозяева, ПСЖ не будет обращать на это внимание, так как практически любой игрок парижской команды владеет очень высоким уровнем мастерства и в любой момент может это продемонстрировать. Никакой недооценки не будет, так как парижане жаждут побеждать в каждом матче и даже, если он для них складывается не очень хорошо. Например, как было в матче с «Лиллем», в котором парижане добыли волевую победу 2:1. Парижане выиграют матч с «Лейпцигом». Я не сомневаюсь в этом и уверен, что французский гранд забьет не один мяч», - сказал Грозный.

Матч «Лейпциг» – «ПСЖ» состоится 3-го ноября. Начало встречи в 22:00.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.