Юные динамовцы громят Барселону 4:1 и остаются лидерами группы Е

Отчет о матче читайте немного позже ...
Юношеская Лига УЕФА. Группа Е. 4-й тур
Динамо U-19 - Барселона U-19 - 4:1
Диалло (2, 83), Попов (45+1), Дячук (66) - Фуэнтес (37)
Акомач (40)
Диалло (26), Бенедюк (54), Вивчаренко (68), Попов (76), Эль-Халмиши (83) - Сола (13), Акомач (26, 40), Педроло (85)
Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Царенко (Скрипник, 90+2), Бражко, Яцик, Волошин (Малыш, 89), Попов (Горбач, 90+2), Диалло (Эль-Халмиши, 86)
Барселона U-19: Рафус, Сола, Риад, Альмейда (Валье, 73), Хуанола (Педрола, 56), Альба (Луцци, 73), Касадо, Гарридо (Касас, 84), Фуэнтес, Барбера (Ба, 84), Акомач
Арбитр: Дуйе Струкан (Хорватия)
Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)
Игорь Заржицкий, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.