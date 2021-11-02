Юные динамовцы громят Барселону 4:1 и остаются лидерами группы Е

Дубль у киевлян оформил Диалло, по голу забили Попов и Дячук

  • 02.11.2021 17:55
  • 1887 просмотров
  • 8 комментариев
Юные динамовцы громят Барселону 4:1 и остаются лидерами группы Е
© ФК Динамо

Отчет о матче читайте немного позже ...

Юношеская Лига УЕФА. Группа Е. 4-й тур

Динамо U-19 - Барселона U-19 - 4:1

Диалло (2, 83), Попов (45+1), Дячук (66) - Фуэнтес (37)

Акомач (40)

Диалло (26), Бенедюк (54), Вивчаренко (68), Попов (76), Эль-Халмиши (83)  - Сола (13), Акомач (26, 40), Педроло (85)

Динамо U-19: Нещерет, Бенедюк, Боль, Дячук, Вивчаренко, Царенко (Скрипник, 90+2), Бражко, Яцик, Волошин (Малыш, 89), Попов (Горбач, 90+2), Диалло (Эль-Халмиши, 86) 

Барселона U-19: Рафус, Сола, Риад, Альмейда (Валье, 73), Хуанола (Педрола, 56), Альба (Луцци, 73), Касадо, Гарридо (Касас, 84), Фуэнтес, Барбера (Ба, 84), Акомач

Арбитр: Дуйе Струкан (Хорватия)

Стадион: «Динамо» имени Валерия Лобановского (Киев)

ДИНАМО U-19 - БАРСЕЛОНА U-19. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Игорь Заржицкий, Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Sauron
    Sauron, 02.11.2021 18:08
    +10
    Монстри!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 02.11.2021 18:09
    +8
    Молодежка с победой. Отличный матч и результат
    Ссылка
    Akella_147
    online
    Akella_147, 02.11.2021 18:09
    +8
    Только не пропадайте во взрослом футболе
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 02.11.2021 18:07
    +8
    С победой! Молодцы!
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 02.11.2021 18:14
    +4
    Молодцы, солидно! С красивой победой!!!
    Ссылка
    CheMP
    CheMP, 02.11.2021 18:09
    +4
    Ссылка
    Maxim_kravets
    online
    Maxim_kravets, 02.11.2021 18:17
    +1
    Диалло это какой-то монстр по меркам молодежного состава. Явно академию уже перерос
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 02.11.2021 18:16
    0
    Akella_147, 02.11.2021 18:09
    Только не пропадайте во взрослом футболе
    Такой взрослый, а в сказки веришь..
    Ссылка
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