Реал U-19 – Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА

  • 02.11.2021 15:40
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Реал U-19 – Шахтер U-19. Текстовая трансляция матча
© ФК Шахтер Донецк

В среду, 3-го ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в рамках группы D, в котором сразятся мадридский «Реал» U-19 и донецкий «Шахтер» U-19. Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано», начало в 15:00.

Юношеская команда «горняков» в этом сезоне еврокубков выступает куда успешнее, чем их «взрослые» одноклубники. В частности, подопечные Оскара Ратулутры достаточно близки к тому, чтобы отбросить на безопасную дистанцию своего главного преследователя в лице мадридского «Реала» уже по итогам второго очного противостояния. Матч в Киеве для дончан завершился тяжелой победой со счетом 3:2, и если подобный успех удастся повторить, то впору будет задуматься над тем, чтобы побороться и против лидера квартета – миланского «Интера».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» U-19 – «Шахтер» U-19.

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Александр Снитко, Sport.ua

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