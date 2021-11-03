Юношеская лига УЕФА. Групповой этап. Группа D. 4-й тур.

«Реал» U-19 – «Шахтер» U-19 - 0:0

«Реал» U-19: Висенте – Обрадор, Марвел, Асенсио, Каррильо – Лукас, Вильяр – Аранда, Иглесиас, Петер – Герреро.

Запасные: Пиньейро, Саласар, Гомес-Элехидо, Накаи, Гонсало, Хименес, Пухоль.

«Шахтер» U-19: Пузанков – Булеза, Фарина, Козик, Капинус – Гулько – Бако, Сигеев, Лосенко, Глущенко – Гончарук.

Запасные: Твардовский, Савченко, Распутько, Гаврилюк, Плющ, Пушкарев, Погорелый.

Арбитр: Дональд Робертсон (Шотландия).

Стадион: «Альфредо Ди Стефано» (Мадрид, Испания).



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41 мин. Аранда дальним ударом из центральной зоны запустил мяч над воротами.



40 мин. Лосенко отдал неудачный пас на ход Сигееву на правый фланг штрафной.



38 мин. Обрадор на левом фланге атаки пробросил мяч себе на ход, однако затем его все равно остановили защитники.



36 мин. Угловой н левом фланге заработал Реал.



34 мин. МОМЕНТ! Аранда завершил стремительную контратаку правым флангом ударом из пределов штрафной с острого угла мимо дальней штанги!



33 мин. Угловой на левом фланге прострелом заработал Гончарук.



32 мин. Ударом со штрафного Петер направил мяч в лицо Фарине.



30 мин. Каррильо был сбит фолом гулько перед штрафной Шахтера.



29 мин. Начали допускать ошибки под прессингом футболисты дончан на своей половине.



28 мин. МОМЕНТ! Удар от левого угла вратарской от Гончарука был блокирован, после чего Лосенко забрал отскок в центре штрафной, но пробил выше цели.



27 мин. ОПАСНО! Аранде дали пробить из зоны перед штрафной, но выстрел низом забрал Пузанков.



26 мин. Устное предупреждение для Глущенко, который атаковал Аранду у чужой штрафной с фолом.



24 мин. Герреро в дриблинге на правом фланге атаки потерял контроль над мячом.



21 мин. Аранда врывался в центр нашей штрафной в контратаке, но Пузанков и Фарина справились с выносом в аут.



20 мин. По левому флангу разгонялся в быстрой атаке Булеза, но мимо подката Каррильо не прошел.



18 мин. Пузанков забрал в руки подачу с левого фланга от Обрадора.



17 мин. Реал постепенно начал перехватывать инициативу.



15 мин. Гончарук и Глущенко неудачно сыграли в пас при попытке стенки у правого угла чужой штрафной.

14 мин. Лосенко на чужой половине сбил Иглесиаса неудачным отбором.



12 мин. Козик без особых проблем остановил проход Аранды левым флангом.



10 мин. МОМЕНТ! Вильяр выстрелил с левого фланга с дальней дистанции под правую штангу, но Пузанков забрал.



8 мин. ОПАСНО! Покатил по вратарской с правого фланга штрафной Лосенко, но Сигеев не успел замкнуть дальнюю!



7 мин. Булеза без особых проблем остановил проход Петера правым флангом атаки.



5 мин. Прострел Петера с правого фланга штрафной был блокирован.



4 мин. ОПАСНО! Дальний удар от Бако из центральной зоны перед штрафной последовал в руки Висенте.



3 мин. Реал вынужден сидеть у своей штрафной.



1 мин. Дончане начали игру с мячом на чужой половине.



МАТЧ НАЧАЛСЯ!



В среду, 3-го ноября, состоится поединок 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА в рамках группы D, в котором сразятся мадридский «Реал» U-19 и донецкий «Шахтер» U-19. Матч пройдет в Мадриде (Испания), на поле стадиона «Альфредо Ди Стефано», начало в 15:00.

Юношеская команда «горняков» в этом сезоне еврокубков выступает куда успешнее, чем их «взрослые» одноклубники. В частности, подопечные Оскара Ратулутры достаточно близки к тому, чтобы отбросить на безопасную дистанцию своего главного преследователя в лице мадридского «Реала» уже по итогам второго очного противостояния. Матч в Киеве для дончан завершился тяжелой победой со счетом 3:2, и если подобный успех удастся повторить, то впору будет задуматься над тем, чтобы побороться и против лидера квартета – миланского «Интера».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Реал» U-19 – «Шахтер» U-19.