Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)

Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится 1 по 6 ноября на закрытых хардовых кортах в Чехии.
Участие в соревнованиях примут 12 команд:
- восемь победителей Квалификации,
- финалисты последнего розыгрыша Кубка Федерации (Франция и Австралия),
- Чехия и Канада.
На групповом этапе сборные поделены на 4 группы по 3 команды. В плей-офф выйдут только победители. Две команды-финалистки автоматически попадут в Финал следующего года. Страны, занявшие места с 3-го по 12-е, будут участвовать в Квалификации следующего сезона.
РАСПИСАНИЕ
Понедельник, 1 ноября
11:30 по Киеву
Группа А: Франция – Канада
Группа B: Беларусь – Бельгия
18:00 по Киеву
Группа C: Испания – Словакия
Группа D: Чехия – Германия
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Франция
|2
|РТФ
|3
|Канада
1 ноября
Франция – Канада
Фиона Ферро (Франция) – Франсуаза Абанда (Канада)
Ализе Корне (Франция) – Ребекка Марино (Канада)
Клара Бюрель/ Ализе Корне (Франция) – Габриэла Дабровски/ Ребекка Марино (Канада)
Группа B
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Австралия
|2
|Беларусь
|3
|Бельгия
1 ноября
Беларусь – Бельгия
Ирина Шиманович (Беларусь) – Грет Миннен (Бельгия)
Александра Саснович (Беларусь) – Элиза Мертенс (Бельгия)
Вера Лапко/ Александра Саснович (Беларусь) – Исалин Бонавентюр/ Кирстен Флипкенс (Бельгия)
Группа C
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|США
|2
|Испания
|3
|Словакия
Группа D
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Чехия
|2
|Германия
|3
|Швейцария
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.