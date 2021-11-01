Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)

С 1 по 6 ноября 2021 года в Чехии пройдет первый розыгрыш в новом формате

  • 01.11.2021 11:30
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Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)
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Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится 1 по 6 ноября на закрытых хардовых кортах в Чехии.
 
Участие в соревнованиях примут 12 команд:
- восемь победителей Квалификации,
- финалисты последнего розыгрыша Кубка Федерации (Франция и Австралия),
- Чехия и Канада.
 
На групповом этапе сборные поделены на 4 группы по 3 команды. В плей-офф выйдут только победители. Две команды-финалистки автоматически попадут в Финал следующего года. Страны, занявшие места с 3-го по 12-е, будут участвовать в Квалификации следующего сезона.

РАСПИСАНИЕ

Понедельник, 1 ноября 

11:30 по Киеву

Группа А: Франция – Канада
Группа B: Беларусь – Бельгия

18:00 по Киеву

Группа C: Испания – Словакия
Группа D: Чехия – Германия

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

Команда Матчи В-П Очки
1 Франция      
2 РТФ      
3 Канада      

1 ноября

Франция – Канада

Фиона Ферро (Франция) – Франсуаза Абанда (Канада)
Ализе Корне (Франция) – Ребекка Марино (Канада)
Клара Бюрель/ Ализе Корне (Франция) – Габриэла Дабровски/ Ребекка Марино (Канада)

Группа B

Команда Матчи В-П Очки
1 Австралия      
2 Беларусь      
3 Бельгия      

1 ноября

Беларусь – Бельгия

Ирина Шиманович (Беларусь) – Грет Миннен (Бельгия)
Александра Саснович (Беларусь) – Элиза Мертенс (Бельгия)
Вера Лапко/ Александра Саснович (Беларусь) – Исалин Бонавентюр/ Кирстен Флипкенс (Бельгия)

Группа C

Команда Матчи В-П Очки
1 США      
2 Испания      
3 Словакия      

Группа D

Команда Матчи В-П Очки
1 Чехия      
2 Германия      
3 Швейцария      

Источник — Sport.ua

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