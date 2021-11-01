Финал Кубка Билли Джин Кинг. Расписание и результаты (обновляется)

Финал Кубка Билли Джин Кинг состоится 1 по 6 ноября на закрытых хардовых кортах в Чехии.



Участие в соревнованиях примут 12 команд:

- восемь победителей Квалификации,

- финалисты последнего розыгрыша Кубка Федерации (Франция и Австралия),

- Чехия и Канада.



На групповом этапе сборные поделены на 4 группы по 3 команды. В плей-офф выйдут только победители. Две команды-финалистки автоматически попадут в Финал следующего года. Страны, занявшие места с 3-го по 12-е, будут участвовать в Квалификации следующего сезона.

РАСПИСАНИЕ

Понедельник, 1 ноября

11:30 по Киеву

Группа А: Франция – Канада

Группа B: Беларусь – Бельгия

18:00 по Киеву

Группа C: Испания – Словакия

Группа D: Чехия – Германия

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Франция 2 РТФ 3 Канада

1 ноября

Франция – Канада

Фиона Ферро (Франция) – Франсуаза Абанда (Канада)

Ализе Корне (Франция) – Ребекка Марино (Канада)

Клара Бюрель/ Ализе Корне (Франция) – Габриэла Дабровски/ Ребекка Марино (Канада)

Группа B

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Австралия 2 Беларусь 3 Бельгия

1 ноября

Беларусь – Бельгия

Ирина Шиманович (Беларусь) – Грет Миннен (Бельгия)

Александра Саснович (Беларусь) – Элиза Мертенс (Бельгия)

Вера Лапко/ Александра Саснович (Беларусь) – Исалин Бонавентюр/ Кирстен Флипкенс (Бельгия)

Группа C

№ Команда Матчи В-П Очки 1 США 2 Испания 3 Словакия

Группа D