13-й тур
Металлист 1925
1 : 6
Заря
31.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Заря – 1:6. Избиение в Харькове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 13-го тура УПЛ

  • 31.10.2021 21:40
  • 281 просмотр
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Металлист 1925 – Заря – 1:6. Избиение в Харькове. Видео голов и обзор матча
© ФК Заря Луганск

31 октября в 19:30 прошел матч 13-го тура УПЛ, в котором играли «Металлист 1925» и «Заря».

Металлист 1925 – Заря – 1:6. Избиение в Харькове. Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Андрей Ременюк, 6 мин.

ГОЛ! 1:1 Аллахьяр Сайядманеш, 9 мин.

ГОЛ! 1:2. Александр Гладкий, 38 мин.

ГОЛ! 1:3. Аллахьяр Сайядманеш, 55 мин.

Удаление, Михаил Шершень, 66 мин.

ГОЛ! 1:4. Александр Гладкий, 71 мин.

ГОЛ! 1:5. Рэймонд Овусу Фримпонг, 77 мин.

ГОЛ! 1:6. Ахмед Алибеков, 90+1 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Ахмед Алибеков (Заря).
77' ГОЛ ! Мяч забил Овусу Фримпонг (Заря).
71' ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
66' Михаил Шершень (Металлист 1925) получает красную карточку.
55' ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
38' ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
9' ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
6' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ременюк (Металлист 1925).

Источник — Sport.ua

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