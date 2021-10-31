31 октября в 19:30 прошел матч 13-го тура УПЛ, в котором играли «Металлист 1925» и «Заря».
- Sport.ua провел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Металлист 1925 – Заря – 1:6. Избиение в Харькове. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Андрей Ременюк, 6 мин.
ГОЛ! 1:1 Аллахьяр Сайядманеш, 9 мин.
ГОЛ! 1:2. Александр Гладкий, 38 мин.
ГОЛ! 1:3. Аллахьяр Сайядманеш, 55 мин.
Удаление, Михаил Шершень, 66 мин.
ГОЛ! 1:4. Александр Гладкий, 71 мин.
ГОЛ! 1:5. Рэймонд Овусу Фримпонг, 77 мин.
ГОЛ! 1:6. Ахмед Алибеков, 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Ахмед Алибеков (Заря).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Овусу Фримпонг (Заря).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
|66'
|Михаил Шершень (Металлист 1925) получает красную карточку.
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Александр Гладкий (Заря).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Аллахяр (Заря).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Ременюк (Металлист 1925).
Источник — Sport.ua
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