В субботу, 30-го октября, состоится поединок тринадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Мариуполь» и киевское «Динамо». Матч пройдет в Мариуполе на стадионе имени В.Бойко и начнется в 14:00.
Украинская Премьер-лига. 13-й тур.
«Мариуполь» – «Динамо» – 1:2
Мишнев (4, пенальти) – Сидорчук (5), Шапаренко (29)
Гол Мишнева
Гол Сидорчука
Гол Шапаренко
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Источник — Sport.ua
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