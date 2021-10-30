Вторая лига. Матчи 16-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 октября проходят поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 16-й тур
30 октября
- 14:00 Металлург Запорожье – Волчанск
- 14:00 Реал Фарма Одесса – Энергия Новая Каховка
- 14:00 Скорук Томаковка – Перемога Днепр
- 14:00 Чернигов – МФА Мукачево
- 14:30 Буковина Черновцы – Чайка Петропавловская Борщаговка
- 15:00 Балканы Заря – Никополь
- 15:00 Виктория Николаевка – Яруд Мариуполь
Видеотрансляция матчей
Плейеры будут добавлены перед началом матча.
Источник — Sport.ua
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