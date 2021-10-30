Вторая лига. Матчи 16-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 30 октября видеотрансляцию матчей 16-го тура Второй лиги

  • 30.10.2021 05:14
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Вторая лига. Матчи 16-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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30 октября проходят поединки 16-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию матчей тура.

Вторая лига. 16-й тур

30 октября

  • 14:00 Металлург Запорожье – Волчанск
  • 14:00 Реал Фарма Одесса – Энергия Новая Каховка
  • 14:00 Скорук Томаковка – Перемога Днепр
  • 14:00 Чернигов – МФА Мукачево
  • 14:30 Буковина Черновцы – Чайка Петропавловская Борщаговка
  • 15:00 Балканы Заря – Никополь
  • 15:00 Виктория Николаевка – Яруд Мариуполь

Видеотрансляция матчей

Плейеры будут добавлены перед началом матча.

Источник — Sport.ua

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