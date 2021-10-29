КРАСНИКОВ: «Этот Металлист будет сильнее команды образца 2005-2013 годов»

Харьковский клуб громко заявляет о своих амбициях

  • 29.10.2021 11:17
  • 576 просмотров
  • 7 комментариев
КРАСНИКОВ: «Этот Металлист будет сильнее команды образца 2005-2013 годов»
© Футбол 1/2/3. Евгений Красников

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«В первом тайме мы переигрывали соперника. Во втором тайме мы отдали инициативу. Слава богу, что для нас так все закончилось.

Президент не раз объявлял, что сделает боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры, и подняться к уровню не ниже Металлиста образца 2005-2013», - сказал Красников.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
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    mist76
    mist76, 29.10.2021 11:22
    +2
    Слишком много слов. Как бы не обо*ратся
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    GREEN DAY belokon
    GREEN DAY belokon, 29.10.2021 11:29
    +1
    Злий Глобинець, 29.10.2021 11:24
    Правильно! Металлу надо рвать всю дырявую шоблу! Первой была повержена подстилка №2 Дёснушка, второй была повержена подстилка №3 Колгосп!
    Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
    А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
    Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
    " Ждем"? Хватит олецитворять свои желания с желанием большинства. Не надоело говорить за всех и считать что вас там большинство ? Раз два и обчелся
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    Fender
    online
    Fender, 29.10.2021 11:28
    +1
    Злий Глобинець, 29.10.2021 11:24
    Правильно! Металлу надо рвать всю дырявую шоблу! Первой была повержена подстилка №2 Дёснушка, второй была повержена подстилка №3 Колгосп!
    Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
    А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
    Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
    Смотри вадо чтобы твою кротовню Металлист на ржавые шкурки от бананов не порвал Какие же смешные эти слепые подземные - им динамо везде поперек горла стоит а сами получают в сраку 0-5 при 0 ударов по воротам Реала перед родными трибунами
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    dd dent
    online
    dd dent, 29.10.2021 11:23
    +1
    Sineus, 29.10.2021 11:19
    Угу
    Интересно какой бюджет в лучшие времена будет у них и зашевелится ли суркис с усилением дк или будет довольствоваться в случае чего и 2-3 местами
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    Sineus
    Sineus, 29.10.2021 11:19
    +1
    dd dent, 29.10.2021 11:14
    Или упл просто стало значительно слабее
    Угу
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 29.10.2021 11:14
    +1
    Или упл просто стало значительно слабее
    Ссылка
    Злий Глобинець
    Злий Глобинець, 29.10.2021 11:24
    -3
    Правильно! Металлу надо рвать всю дырявую шоблу! Первой была повержена подстилка №2 Дёснушка, второй была повержена подстилка №3 Колгосп!
    Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
    А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
    Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
    Ссылка
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