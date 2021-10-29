КРАСНИКОВ: «Этот Металлист будет сильнее команды образца 2005-2013 годов»

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
«В первом тайме мы переигрывали соперника. Во втором тайме мы отдали инициативу. Слава богу, что для нас так все закончилось.
Президент не раз объявлял, что сделает боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры, и подняться к уровню не ниже Металлиста образца 2005-2013», - сказал Красников.
Источник — Футбол 1/2/3
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Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
Теперь даст Бог, в жеребьёвке Металлу попадется подстилка №1 Зорюшка. Её Металл тоже обязан выносить вперёд ногами, этих баб позорных!
А в полуфинале Металлу подвернётся главная дыра - позорная кипрская оффшорка. И Металл в непростом драматическом поединке одолеет это недоразумение, так называемого "пидера уПЛ"!
Ждем финал Металл - Шахтёр!!!
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