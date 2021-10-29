КРАСНИКОВ: «Этот Металлист будет сильнее команды образца 2005-2013 годов»

Вице-президент харьковского «Металлиста» Евгений Красников прокомментировал победу над «Колосом» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка Украины.

«В первом тайме мы переигрывали соперника. Во втором тайме мы отдали инициативу. Слава богу, что для нас так все закончилось.

Президент не раз объявлял, что сделает боеспособный коллектив, чтобы болельщики получали удовольствие от игры, и подняться к уровню не ниже Металлиста образца 2005-2013», - сказал Красников.