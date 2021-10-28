Tutto Atalanta: «Малиновский дает энергию команде, которая возрастает»

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский заслужил хорошую оценку за матч 10-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:1).
Издание Tutto Atalanta поставило украинцу 6.5 балла. Это средняя оценка в команде, лучший – Дуван Сапата (8.0).
«У него очень умная игра, он дает энергию команде, которая во втором тайме возрастает. Несколько раз был близок к результативному действию», – так охарактеризовали игру украинца.
Источник — Tutto Atalanta
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