Tutto Atalanta: «Малиновский дает энергию команде, которая возрастает»

Украинский легионер «Аталанты» Руслан Малиновский заслужил хорошую оценку за матч 10-го тура чемпионата Италии против «Сампдории» (3:1).



Издание Tutto Atalanta поставило украинцу 6.5 балла. Это средняя оценка в команде, лучший – Дуван Сапата (8.0).



«У него очень умная игра, он дает энергию команде, которая во втором тайме возрастает. Несколько раз был близок к результативному действию», – так охарактеризовали игру украинца.