27 октября в 19:30 проходит матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором играют «Черноморец» и «Шахтер».
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Черноморец – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор первого тайма.
Источник — Sport.ua
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