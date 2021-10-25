Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Райкард мне говорит: «Хорошее тело. В футбол играешь?»

В 2010 году гол Артема Федецкого выбил «Галатасарай» по квалификации Лиги Европы.

«Года два назад я отдыхал в Дубае. Мне Адриан постоянно говорит: «Папа, идем поиграем в футбол. Папа, идем побегаем». А папа хочет отдохнуть - поваляться на пляже. Смотрю сын играет в футбол с детьми, а тут подходит Райкаард. Его дети тоже играли. Он подходит и говорит: «Хорошее тело. Ты в футбол играешь?». Говорю: «Да, футболист. Мы, кстати, с вами играли». Он растерялся. Говорю: «Во Львове, когда «Карпаты» выбили «Галатасарай». Говорит: «Точно, 44-й номер».

Он улыбнулся, обнял меня. Говорит: «Думал, что мы тогда вышли в групповой этап. Но это футбол». Мы очень классно с ним пообщались, вспомнили старые времена», - сказал Федецкий на ютуб-канале Прямая красная.