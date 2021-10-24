Барселона – Реал. Известны стартовые состав команд

Матч начнется в 17:15 по Киеву

  • 24.10.2021 16:38
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Барселона – Реал. Известны стартовые состав команд
© ФК Барселона

В воскресенье, 24 октября, состоится матч 10 тура испанской Ла Лиги, в котором будут играть «Барселона» и мадридский «Реал». Очередное «Эль Классико» состоится в Барселоне на поле стадиона «Камп Ноу», начало - в 17:15 по киевскому времени.
 
Стартовые составы:
 
«Барселона»: тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Депай, Ансу Фати, Альба, Ф. де Йонг, Мингеса, Гарсия, Гави.
 
«Реал»: Куртуа, Милитао, Алаба, Кроос, Бензема, Модрич, Каземиро, Васкес, Винисиус, Родриго, Менди.

Источник — Sport.ua

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