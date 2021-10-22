Л. Киченок / Костюк - Хромачева / Ковинич. LIVE трансляция

В пятницу украинские теннисистки Марта Костюк и Людмила Киченок продолжат борьбу в парном разряде на турнире WTA 250 на Тенерифе.
В полуфинальном матче украинки сыграют против тандема Ирина Хромачева / Данка Ковинич (Россия / Черногория).
Начало встречи в 15:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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