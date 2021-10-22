ВИДЕО. Фанаты Ромы выдвинули ультиматум игрокам после позоного поражения

Теперь команде нужно обыграть «Наполи», чтобы реабилитироваться

  • 22.10.2021 12:26
  • 703 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Фанаты Ромы выдвинули ультиматум игрокам после позоного поражения
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера «Рома» в третьем туре Лиги конференций на выезде потерпела разгромное поражение 1:6 от «Буде-Глимт». После матча игроки «Ромы» подошли к гостевому фан-сектору, чтобы извиниться перед своими тифози, которые пролетели более 3000 км, чтобы поддержать команду.

Между игроками и болельщиками состоялся разговор на повышенных тонах. Сначала фанаты хотели, чтобы футболисты отправлялись домой пешком, а потом заявили, что искупить свою вину игроки «Ромы» могут только победой над «Наполи» в ближайшем туре Серии А:

Напомним, «Наполи» сейчас лидирует в Серии А, не потеряв еще ни одного очка. Команды сыграют в воскресенье, 24 октября.

Источник — Corriere dello Sport

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    MasterSith_2013
    online
    MasterSith_2013, 22.10.2021 12:47
    0
    Наврядчи це станеться
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