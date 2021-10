ВИДЕО. Фанаты Ромы выдвинули ультиматум игрокам после позоного поражения

Вчера «Рома» в третьем туре Лиги конференций на выезде потерпела разгромное поражение 1:6 от «Буде-Глимт». После матча игроки «Ромы» подошли к гостевому фан-сектору, чтобы извиниться перед своими тифози, которые пролетели более 3000 км, чтобы поддержать команду.

Между игроками и болельщиками состоялся разговор на повышенных тонах. Сначала фанаты хотели, чтобы футболисты отправлялись домой пешком, а потом заявили, что искупить свою вину игроки «Ромы» могут только победой над «Наполи» в ближайшем туре Серии А:

AS Roma's traveling fans confronted the players after the 6-1 defeat vs Bodo tonight. Immense game for the hosts. #ASRoma pic.twitter.com/dFqRB5nJVX