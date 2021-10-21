21 октября в Софии проходит матч 3-го тура Лиги конференций, в котором играют ЦСКА София и «Заря» Луганск. Начало встречи – в 22:00.
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
ЦСКА София – Заря. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Источник — Sport.ua
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