3-й тур Лиги Европы. Все результаты игрового дня и турнирные таблицы

21 октября проходят матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы.
Украинский вингер Андрей Ярмоленко вышел в основном составе английского «Вест Хэма» на матч против бельгийского «Генка».
У польской «Легии» украинский легионер Игорь Харатин заявлен в резерве на матч против итальянского «Наполи».
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Лига Европы 2021/22
3-й тур, 21 октября
19:45. Первый блок матчей
- Бетис (Испания) – Байер (Германия) – 1:1
- Лацио (Италия) – Марсель (Франция) – 0:0
- Лудогорец (Болгария) – Брага (Португалия) – 0:1
- Мидтьюлланд (Дания) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1
- Рапид Вена (Австрия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 2:1
- Фенербахче (Турция) – Антверпен (Бельгия) – 2:2
22:00. Второй блок матчей
- Айнтрахт (Германия) – Олимпиакос (Греция)
- Вест Хэм (Англия) – Генк (Бельгия)
- Локомотив (Россия) – Галатасарай (Турция)
- Наполи (Италия) – Легия (Польша)
- ПСВ (Нидерланды) – Монако (Франция)
- Рейнджерс (Шотландия) – Брондбю (Дания)
- Спарта Прага (Чехия) – Лион (Франция)
- Штурм (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания)
Источник — Sport.ua
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