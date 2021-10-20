20 октября проходит матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором играют «Барселона» и «Динамо».
Матч можно посмотреть в прямом эфире с помощью видеосервиса MEGOGO.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Барселона – Динамо. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Жерар Пике, 36 мин.
Источник — Sport.ua
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