Скрипник взял на матч с софийским ЦСКА 19 футболистов

В среду утром самолет с делегацией луганской «Зари» взял курс на Болгарию, а именно на ее столицу - Софию. Путешествие в Болгарию продлится чуть больше двух часов. По прибытии и прохождения всех пограничных мер украинская команда отправится в гостиницу, а в 18:30 на стадионе «Васил Левски» состоится традиционная предматчевая пресс-конференция Виктора Скрипника и игрока команды. По предматчевой тренировки, то оно состоится ровно в 19 часов на этом же стадионе.



На игру «Заря» отправилась таким составом:



Вратари: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин.

Защитники: Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Имереков, Игорь Снурницин, Жуниньо.

Полузащитники: Артем Громов, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан,

Нападающие: Александр Гладкий, Аллахяр Сайядманеш, Максим Лунев, Рэймонд Овусу, Даниил Алефиренко, Шахаб Захедитабар.



Сама игра с ЦСКА в рамках третьего тура группового раунда Лиги конференций состоится в четверг 21 октября и начнется в 22 часов. Напомним, что разницы во времени в Украине с Болгарией нет.