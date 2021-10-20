Скрипник взял на матч с софийским ЦСКА 19 футболистов

В среду утром самолет с делегацией луганской «Зари» взял курс на Болгарию, а именно на ее столицу - Софию. Путешествие в Болгарию продлится чуть больше двух часов. По прибытии и прохождения всех пограничных мер украинская команда отправится в гостиницу, а в 18:30 на стадионе «Васил Левски» состоится традиционная предматчевая пресс-конференция Виктора Скрипника и игрока команды. По предматчевой тренировки, то оно состоится ровно в 19 часов на этом же стадионе.
На игру «Заря» отправилась таким составом:
Вратари: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин.
Защитники: Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Имереков, Игорь Снурницин, Жуниньо.
Полузащитники: Артем Громов, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан,
Нападающие: Александр Гладкий, Аллахяр Сайядманеш, Максим Лунев, Рэймонд Овусу, Даниил Алефиренко, Шахаб Захедитабар.
Сама игра с ЦСКА в рамках третьего тура группового раунда Лиги конференций состоится в четверг 21 октября и начнется в 22 часов. Напомним, что разницы во времени в Украине с Болгарией нет.
Источник — ФК Заря
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Но и если опустить еврокубки.. Где в чемпионате воспинатаники. Последние что были это по факту Гордиенко, закончивший карьеру Каменюка и с натяжкой Петряк (лет в 15 помоему в Зарю переехал если не ошибаюсь). Все.
_____________________
Игрока можно внести в список В, если он родился 1 января 2000 года или позже и имел право выступать за данный клуб в течение двух лет без перерыва с момента исполнения 15 лет (16-летних игроков можно включить в список, если они были зарегистрированы в клубе в течение двух предыдущих лет).
В течение сезона клубы могут вносить в список В неограниченное количество игроков. Главное - подать заявку не позже 24:00 СЕТ за день до матча.
Но и если опустить еврокубки.. Где в чемпионате воспинатаники. Последние что были это по факту Гордиенко, закончивший карьеру Каменюка и с натяжкой Петряк (лет в 15 помоему в Зарю переехал если не ошибаюсь). Все.
_____________________
Игрока можно внести в список В, если он родился 1 января 2000 года или позже и имел право выступать за данный клуб в течение двух лет без перерыва с момента исполнения 15 лет (16-летних игроков можно включить в список, если они были зарегистрированы в клубе в течение двух предыдущих лет).
В течение сезона клубы могут вносить в список В неограниченное количество игроков. Главное - подать заявку не позже 24:00 СЕТ за день до матча.
Смысл этой всей багодельни? что б было для галочки?
Смысл этой всей багодельни? что б было для галочки?
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