Скрипник взял на матч с софийским ЦСКА 19 футболистов

Команда отправилась в Болгарию

  • 20.10.2021 10:47
  • 874 просмотра
  • 17 комментариев
Скрипник взял на матч с софийским ЦСКА 19 футболистов
© ФК Заря Луганск

В среду утром самолет с делегацией луганской «Зари» взял курс на Болгарию, а именно на ее столицу - Софию. Путешествие в Болгарию продлится чуть больше двух часов. По прибытии и прохождения всех пограничных мер украинская команда отправится в гостиницу, а в 18:30 на стадионе «Васил Левски» состоится традиционная предматчевая пресс-конференция Виктора Скрипника и игрока команды. По предматчевой тренировки, то оно состоится ровно в 19 часов на этом же стадионе.
 
На игру «Заря» отправилась таким составом:
 
Вратари: Дмитрий Мацапура, Антон Жилкин, Александр Сапутин.
Защитники: Виталий Вернидуб, Денис Фаворов, Максим Имереков, Игорь Снурницин, Жуниньо.
Полузащитники: Артем Громов, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан,
Нападающие: Александр Гладкий, Аллахяр Сайядманеш, Максим Лунев, Рэймонд Овусу, Даниил Алефиренко, Шахаб Захедитабар.
 
Сама игра с ЦСКА в рамках третьего тура группового раунда Лиги конференций состоится в четверг 21 октября и начнется в 22 часов. Напомним, что разницы во времени в Украине с Болгарией нет.

Источник — ФК Заря

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Pavelgorov
    Pavelgorov, 20.10.2021 11:09
    +3
    В команде много травмированных игроков,но все равно удачи !
    Ссылка
    Geniyfootball1985
    Geniyfootball1985, 20.10.2021 11:31
    +2
    Нормальные состав,надо играть в атакующий футбол,в три нападающих,и реализовывать моменты,и будет результат!удачи Заре!
    Ссылка
    Barsa
    Barsa, 20.10.2021 11:20
    +2
    Triamsv, 20.10.2021 11:18
    Зачем туда ехать? Чтоб снова за первые пол часа пропустить 2-3 гола и потом мужественно пытаться забить хотя бы один?
    Зачем Шахтер вчера 5ку глотнул?
    Ссылка
    Barsa
    Barsa, 20.10.2021 11:17 (изменен)
    +2
    Sergii Novykov, 20.10.2021 11:15
    Состав конечно жесть... будет чудом зацепиться за очки в Софии
    Нет Кабаева,Кочергина , Шевченко и Назарины .
    Ссылка
    Barsa
    Barsa, 20.10.2021 12:01
    0
    Sergii Novykov, 20.10.2021 11:57
    так все на молодежке и заканчивается развитие..В прошлом сезоне третье место заняли.. и где хоть один игрок оттуда который играет стабильно. Мацапура разве что.. и то не от хорошей жизни
    Алиференко ..Вообще вопросы к Скрипнику,почему он никого не берет.
    Ссылка
    Sergii Novykov
    Sergii Novykov, 20.10.2021 11:57
    0
    Barsa, 20.10.2021 11:45
    Воспитанники в U19,обыграли Шахтер
    так все на молодежке и заканчивается развитие..В прошлом сезоне третье место заняли.. и где хоть один игрок оттуда который играет стабильно. Мацапура разве что.. и то не от хорошей жизни
    Ссылка
    Barsa
    Barsa, 20.10.2021 11:45
    0
    Sergii Novykov, 20.10.2021 11:38
    Это вро ЛЧ, но в тут я думаю примерно такая же ситуация с заявкой. Но и на старте. Неужеле не понятно если защитников ровно под счет вывести на поле, то лучше так не оставлять. Потому что ооо неожиданность кто то может травмироваться.
    Но и если опустить еврокубки.. Где в чемпионате воспинатаники. Последние что были это по факту Гордиенко, закончивший карьеру Каменюка и с натяжкой Петряк (лет в 15 помоему в Зарю переехал если не ошибаюсь). Все.
    _____________________
    Игрока можно внести в список В, если он родился 1 января 2000 года или позже и имел право выступать за данный клуб в течение двух лет без перерыва с момента исполнения 15 лет (16-летних игроков можно включить в список, если они были зарегистрированы в клубе в течение двух предыдущих лет).
    В течение сезона клубы могут вносить в список В неограниченное количество игроков. Главное - подать заявку не позже 24:00 СЕТ за день до матча.
    Воспитанники в U19,обыграли Шахтер
    Ссылка
    Sergii Novykov
    Sergii Novykov, 20.10.2021 11:38
    0
    Barsa, 20.10.2021 11:34
    Заявка в ЛЕ была,когда игроки все были в строю.
    Это вро ЛЧ, но в тут я думаю примерно такая же ситуация с заявкой. Но и на старте. Неужеле не понятно если защитников ровно под счет вывести на поле, то лучше так не оставлять. Потому что ооо неожиданность кто то может травмироваться.
    Но и если опустить еврокубки.. Где в чемпионате воспинатаники. Последние что были это по факту Гордиенко, закончивший карьеру Каменюка и с натяжкой Петряк (лет в 15 помоему в Зарю переехал если не ошибаюсь). Все.
    _____________________
    Игрока можно внести в список В, если он родился 1 января 2000 года или позже и имел право выступать за данный клуб в течение двух лет без перерыва с момента исполнения 15 лет (16-летних игроков можно включить в список, если они были зарегистрированы в клубе в течение двух предыдущих лет).
    В течение сезона клубы могут вносить в список В неограниченное количество игроков. Главное - подать заявку не позже 24:00 СЕТ за день до матча.
    Ссылка
    Barsa
    Barsa, 20.10.2021 11:34
    0
    Sergii Novykov, 20.10.2021 11:26
    Вопрос в этой ситуации один.. для чего держать молодежные команды? если даже в такой ситуации когда тупо играть некому.. Оттуда можно только взять вратарей для заявки.. и одного нападающего(когда в составе их и так 6).
    Смысл этой всей багодельни? что б было для галочки?
    Заявка в ЛЕ была,когда игроки все были в строю.
    Ссылка
    Triamsv
    Triamsv, 20.10.2021 11:29
    0
    Barsa, 20.10.2021 11:20
    Зачем Шахтер вчера 5ку глотнул?
    А мог и больше
    Ссылка
    Sergii Novykov
    Sergii Novykov, 20.10.2021 11:26
    0
    Вопрос в этой ситуации один.. для чего держать молодежные команды? если даже в такой ситуации когда тупо играть некому.. Оттуда можно только взять вратарей для заявки.. и одного нападающего(когда в составе их и так 6).
    Смысл этой всей багодельни? что б было для галочки?
    Ссылка
    Sergii Novykov
    Sergii Novykov, 20.10.2021 11:15
    0
    Состав конечно жесть... будет чудом зацепиться за очки в Софии
    Ссылка
    Barsa
    Barsa, 20.10.2021 11:12
    0
    GELO88, 20.10.2021 11:05
    Скрипник устроился перевозчиком, беженцев к лучшей жизни
    Беженцы они не по своей воле!🤡👎
    Ссылка
    Triamsv
    Triamsv, 20.10.2021 11:18
    -2
    Зачем туда ехать? Чтоб снова за первые пол часа пропустить 2-3 гола и потом мужественно пытаться забить хотя бы один?
    Ссылка
    Barsa
    Barsa, 20.10.2021 11:13
    -2
    ~#~, 20.10.2021 11:08
    3:3 или 6:6
    ШД 5-0,ДК думаю не меньше , Заря 3-0
    Ссылка
    ~#~
    ~#~, 20.10.2021 11:08
    -3
    3:3 или 6:6
    Ссылка
    GELO88
    GELO88, 20.10.2021 11:05
    -3
    Скрипник устроился перевозчиком, беженцев к лучшей жизни
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности