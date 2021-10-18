В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде разгромила леверкузенский «Байер» со счетом 4:0.
Источник — Setanta Sports Ukraine
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В матче 8-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде разгромила леверкузенский «Байер» со счетом 4:0.
Источник — Setanta Sports Ukraine
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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