11-й тур
Александрия
1 : 2
Ворскла
17.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Три удаления в матче. Ворскла удержала победу над Александрией

В запасе у полтавской команды были пять игроков

  • 17.10.2021 21:28
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  • 1 комментарий
Три удаления в матче. Ворскла удержала победу над Александрией
© ФК Ворскла

Отчет о матче ожидайте на нашем сайте чуть позже...

 Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Александрия» - «Ворскла» - 1:2.

 Калюжный, 53 - Рангел, 14, 39.

Кожушко, 67, 76, Мирошниченко, 77, Дубра, 89, Бабогло, 90+3 - Рангел, 77, О. Тилль, 87.

 Кожушко, 76 (второе предупреждение).

«Александрия»: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков - Ковалец (Рыбалка, 23), Дрышлюк, Калюжный - Кирюханцев (Гринь, 86), Спинелли (Устименко, 46), Одарюк (Кожушко, 46).

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский (Кушниренко, 66) - Пешич (Кравчук, 70), Скляр, Челядин, О. Тилль (Амилькар, 90+3), Кане - Степанюк, Рангел.

Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ - ВОРСКЛА. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
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    igor shmuylo
    online
    igor shmuylo, 17.10.2021 21:35
    0
    Воскресенье Молодец выиграла пределы белостока клювы
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