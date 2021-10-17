Три удаления в матче. Ворскла удержала победу над Александрией

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Украинская Премьер-лига. 11 тур.
«Александрия» - «Ворскла» - 1:2.
Калюжный, 53 - Рангел, 14, 39.
Кожушко, 67, 76, Мирошниченко, 77, Дубра, 89, Бабогло, 90+3 - Рангел, 77, О. Тилль, 87.
Кожушко, 76 (второе предупреждение).
«Александрия»: Билык - Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Цуриков - Ковалец (Рыбалка, 23), Дрышлюк, Калюжный - Кирюханцев (Гринь, 86), Спинелли (Устименко, 46), Одарюк (Кожушко, 46).
«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Тамм, Яворский (Кушниренко, 66) - Пешич (Кравчук, 70), Скляр, Челядин, О. Тилль (Амилькар, 90+3), Кане - Степанюк, Рангел.
Арбитр: Николай Балакин (Киевская область).
КСК «Ника» (Александрия)
Источник — Sport.ua
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