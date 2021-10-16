В субботу, 16 октября, проходит поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют СК «Днепр-1» и «Колос» с Ковалевки.
Украинская Премьер-лига. 11 тур.
«Днепр-1» - «Колос» - 2:0.
Игнатенко, 23, Довбик, 38.
Видео гола Игнатенко
Видео гола Довбика
(новость обновляется)
События матча
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниил Игнатенко (Днепр-1).
Источник — Sport.ua
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