Во вторник, 12 октября, на «Арене Львов» проходит матч 8-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Украина принимает Боснию и Герцеговину. Арбитр из Германии Феликс Цвайер дал стартовый свисток в 21:45.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина, Футбол 1.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Украина – Босния и Герцеговина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ГОЛ! 1:0. Андрей Ярмоленко, 15 мин.
Источник — Sport.ua
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