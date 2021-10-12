Эдин Джеко: эдин за всех

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о звездном пути и игровых достоинствах лидера сборной Боснии

  • 12.10.2021 11:52
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Эдин Джеко: эдин за всех
© Getty Images/Global Images Ukraine

Прозвища Эдина Джеко весьма красноречивы – «Гигант из Сараево», «Боснийский бриллиант», «Лебедь», «Маленький Коллер», «Волк». И его называют едва ли не рекордсменом по количеству ников среди балканских футболистов. Этот факт можно объяснить разными гранями футбольного таланта Джеко и воистину его футбольной многоликостью.

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Потери боснийцев на очередную сессию сборных весьма ощутимы – своей национальной сборной не в состоянии помочь в частности ни Миралем Пьянич, ни Раде Крунич. Но в прекрасной форме пребывает, вероятно, самый известный боснийский футболист в мире – Эдин Джеко. Отрабатывать ему придется и за себя, и за тех парней. Однако, несмотря на свои 35, Эдин все еще отличается нерядовой силой. Собственно, переход в таком почтенном футбольном возрасте в клуб, являющийся действующим чемпионом Италии, – прямое свидетельство этому. Пусть и свободным агентом. Актуальная цена лидера боснийской сборной, по мнению аналитиков сайта transfermarkt.de, не сверхвысока – лишь 4 млн евро (именно за такую сумму молодой Эдин перешел четырнадцать лет назад из чешского «Теплице» в немецкий «Вольфсбург» и, кстати, по стоимости он нынче только 4-й игрок национальной сборной Боснии), а были же времена, когда трансферная стоимость боснийца достигала 32 млн евро!

Тем не менее, в первых семи матчах за «Интер» в серии А Джеко забил 6 голов. Такое доныне получалось только у Роналдо-Зубастика еще в прошлом столетии! А Corriere dello Sport в восторге от нынешней формы Джеко задается вопросом: «И где Лукаку?» Популярное издание прямо утверждает: «Пара Джеко – Лаутаро эффективнее пары Лукаку – Лаутаро». Смело? Может, и так, но, по крайней мере, пока что отвечает действительности.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эдин Джеко и Лаутаро Мартинес

***

Родился Джеко в 1986 году в постолимпийском Сараево. В раннем детстве пережил войну в Боснии. Отец Мидхат, который сам когда-то играл в футбол в низших югославских дивизионах, отчаянно стремился сделать из сына умелого футболиста. Эдин является воспитанником сараевского «Железничара», и в 17-летнем возрасте дебютировал в большом футболе в футболке этого клуба. Однако уже 19-летним он покинул родину, поехав в Чехию. Протекцию пареньку составил известный чешский тренер Иржи Плишек, недолго поработавший в «Железничаре». Благодаря этому специалисту Эдин фактически вытянул козырную карту! Чешские клубы «Теплице» и «Усти-над-Лабем – первый зарубежный опыт Эдина и одновременно настоящий трамплин для перехода на новую ступень. Боснийский мусульманин на берегах Билины сразу принялся забивать, причем делал это так разнопланово (и головой, и правой ногой, и левой, и дальними ударами, и после ожесточенной борьбы в штрафной площадке), что немецкая Бундеслига просто не могла не заинтересоваться талантливым и фактурным (193 см!) парнем.

Однако перед этим Джеко стал перед выбором… национальной команды. Дело в том, что главный тренер его чешского клуба «Теплице» Властислав Маречек работал по совместительству и вторым тренером чешской молодежки и сделал своему талантливому воспитаннику предложение о смене гражданства на чешское. Маречек (несмотря на смертельно опасную болезнь, он добросовестно исполнял свои профессиональные обязанности, однако преодолеть недуг не смог и вскоре ушел из жизни в 41-летнем возрасте), поддержанный коллегами из тренерского штаба, гарантировал место в молодежной сборной своей страны, а со временем, по мнению наставника, Джеко вполне мог бы добиться и места в национальной сборной Чехии. Однако сапог те чешские башмачники не сшили: Эдин отказался, ведь, по его словам, был уверен в том, что вызов в национальную сборную Боснии не за горами. Так, собственно, и случилось.

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А на клубном уровне пришло время сменить чешскую лигу на более мощную – немецкую. Футбольными и личностными добродетелями «Маленького Коллера», как стали называть Джеко в Чехии, заинтересовался «Вольфсбург» и выложил за боснийца, как я уже отмечал, 4 млн евро. Феликс Магат, строивший тогда ту команду, отзывался о боснийском богатыре комплиментарно: «Парень работает на полную! Будет играть!» Итак, с 2007 года начинается одиссея Эдина по самым сильным лигам мира, продолжающаяся поныне, словно сон наяву! Он повидал много чего и воистину попробовал разных борщей. И в «Вольфсбурге», и в «Манчестер Сити», и в «Роме» он быстро, что называется, с копыта вскачь проявлял свое бомбардирское дарование. Везде демонстрировал просто чудеса адаптации! Тому залог – природные способности к языкам, ведь, кроме родного, Эдин разговаривает на чешском, английском, немецком, итальянском языках.

Переход в «Интер» минувшим летом уж никак не похож на пенсионную ссылку. Он сразу начал забивать, в частности киевскому «Динамо» в товарищеской встрече. Ирония судьбы: Джеко с детства болел за «Милан», восхищался игрой Андрея Шевченко, а, в конце концов, очередной этап карьеры связал с главным антагонистом «россо-нери».

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Исполин из Сараево обладает нечастым сплавом футбольных добродетелей: высоким ростом, приличной скоростью, прекрасной техникой, агрессией, неэгоистичным нравом и суперсабистостью. Правда, от последнего определения сам Боснийский бриллиант не в восторге. Тем не менее, суперсабом он стал еще во времена «Манчестер Сити», едва ли не каждый раз забивая после выходов на замену. Еще одна важная черта Эдина – умение адаптироваться практически под любой игровой стиль, ведь он становился и лучшим бомбардиром серии А, и добывал первенство в соревновании голеадоров в немецкой бундеслиге, хорошо себя чувствовал в английской премьер-лиге и восточноевропейских чемпионатах.

Getty Images/Global Images Ukraine

Ну, а что касается сборной – отдельный разговор. Забивать за Боснию Джеко начал с первого же своего матча – в июне 2007 года против сборной Турции. И успешно делает это поныне. В сентябре 2014-го в игре против Лихтенштейна Джеко надел капитанскую повязку в сборной (попутно забив гол, кстати) и с тех пор в большинстве матчей капитанствует. В нынешнем отборе Эдин расписался в воротах чемпионов мира – французов. А в целом, забивает за Боснию практически раз в два матча. Лучший его матч за сборную? Ну, на счету Эдина были хет-трики – страдали, как правило, скромные сборные вроде Лихтенштейна или Андорры, а вот среди многочисленных дублей Лебедя отмечу его выстрел дуплетом в ворота сборной Бельгии в 2009 году. Тогда у Джеко получалось практически все!

В течение всей карьеры Джеко демонстрировал незаурядное умение быстро восстанавливать прежний уровень после травм и болезней. Самый характерный пример – перенесенный боснийцем в ноябре прошлого года коронавирус и исключительная результативность Эдина в декабре в футболке «Ромы». «Болонья», «Аталанта», «Кальяри», «Сампдория» настрадались тогда от Боснийского бриллианта! Кстати, в декабре у Джеко нередко почти идеальная форма. Так, в свой первый сезон в Бундеслиге в далеком уже 2007-м Эдин в течение последнего месяца года отличался голами в трех подряд матчах за «Вольфсбург», а, к примеру, в 2012-м за три дня до новогодья на его счету памятный дубль в ворота «Норвича» в футболке «Манчестер Сити».

Отмечу, что Джеко не принадлежит к зависимым от полузащитников форвардам. «Интерист» может и самостоятельно создать для себя момент, что, однако, не отменяет его качества командного игрока. Словом, главная ударная сила Боснии пребывает, похоже, в оптимальной форме и, чтобы справиться с ней, украинским оборонцам следует приложить максимум усилий. Воистину дьявольская сила кроется в этом форварде: на сегодня на клубном уровне в этом сезоне он провел на поле 666 (!) минут и забил 6 голов!

Феномен успехов возрастных, закаленных жизнью игроков в Италии в шутку назвали «восстанием стариканов». Можно, конечно, проследить соответствующую тенденцию, проанализировать причины этого явления в целом, однако в случае именно с Джеко не последнюю роль сыграло военное детство парня. Уже в нежном возрасте он увидел, что называется, и хворостину, и ивняк. А такие люди во взрослой уже жизни, как правило, не пробавляются выпрошенным хлебцем. Боснийский гренадер всего, что имеет, добился благодаря настойчивому труду и отчаянному желанию быть лучшим. Лучшим в сильнейших лигах мира!

Алексей РЫЖКОВ

Юрий Штемберг, Sport.ua

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