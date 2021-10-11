Сборная Аргентины разгромила Уругвай в матче квалификационного турнира чемпионата мира. Игра завершилась со счетом 3:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Аргентина).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Аргентина).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Аргентина.
Источник — Sport.ua
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