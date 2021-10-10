В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сражаются национальные сборные Испании и Франции. Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучал в 21:45 по Киеву.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Испания – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор первого тайма.
Источник — Sport.ua
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