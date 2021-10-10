В воскресенье, 10 октября, в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проходит финальный матч Лиги наций, в котором за трофей сражаются национальные сборные Испании и Франции. Стартовый свисток главного арбитра Энтони Тейлора прозвучал в 21:45 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Испания – Франция. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видеообзор первого тайма.