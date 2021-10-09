Индиан-Уэллс. Чемпионка US Open вылетела в первом раунде

Эмма Радукану прекратила борьбу на турнире

  • 09.10.2021 10:22
  • 439 просмотров
  • 1 комментарий
Индиан-Уэллс. Чемпионка US Open вылетела в первом раунде
© Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Саснович

Сегодня ночью на престижном турнире WTA в Индиан-Уэллсе состоялась громкая сенсация: уже в первом раунде борьбу на турнире прекратила свежеиспеченная чемпионка US Open Эмма Радукану.

Британка в двух сетах проиграла 100-й ракетке мира, Александре Саснович из Беларуси. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

1-й раунд

Эмма Радукану (Великобритания, 17) – Александра Саснович (Беларусь) – 2:6, 4:6

Обзор матча:

Также сегодня ночью Марта Костюк проиграла Симоне Халеп.

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    sarra2008
    online
    sarra2008, 09.10.2021 11:07
    0
    В останні роки жіночі голоси перетворюються на якусь мильну бульбашку з чемпіонками одноденками
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