Индиан-Уэллс. Чемпионка US Open вылетела в первом раунде

Сегодня ночью на престижном турнире WTA в Индиан-Уэллсе состоялась громкая сенсация: уже в первом раунде борьбу на турнире прекратила свежеиспеченная чемпионка US Open Эмма Радукану.
Британка в двух сетах проиграла 100-й ракетке мира, Александре Саснович из Беларуси. Матч продолжался 1 час и 26 минут.
1-й раунд
Эмма Радукану (Великобритания, 17) – Александра Саснович (Беларусь) – 2:6, 4:6
Обзор матча:
Также сегодня ночью Марта Костюк проиграла Симоне Халеп.
Источник — Sport.ua
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