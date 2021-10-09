Индиан-Уэллс. Чемпионка US Open вылетела в первом раунде

Сегодня ночью на престижном турнире WTA в Индиан-Уэллсе состоялась громкая сенсация: уже в первом раунде борьбу на турнире прекратила свежеиспеченная чемпионка US Open Эмма Радукану.

Британка в двух сетах проиграла 100-й ракетке мира, Александре Саснович из Беларуси. Матч продолжался 1 час и 26 минут.

1-й раунд

Эмма Радукану (Великобритания, 17) – Александра Саснович (Беларусь) – 2:6, 4:6

Обзор матча:

Также сегодня ночью Марта Костюк проиграла Симоне Халеп.