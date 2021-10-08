Что светит Ротаню? Турнирная таблица квалификации молодежного Евро-2023

8 октября Украина проиграла Франции в отборе к чемпионату Европы 2023 U-21

  • 08.10.2021 23:25
  • 1222 просмотра
  • 2 комментария
Что светит Ротаню? Турнирная таблица квалификации молодежного Евро-2023
© УАФ. Руслан Ротань

8 октября прошли поединки квалификации молодежного Евро-2023 U-21.

Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня потерпела разгромное поражение от сверстников из Франции (0:5). 12 октября в Запорожье украинцы будут принимать команду Фарерских островов.

Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.

Квалификация Евро-2023 U-21

7 октября

  • Латвия U21 – Сан-Марино U21 – 2:0
  • Фарерские острова U21 – Северная Македония U21 – 1:1
  • Армения U21 – Сербия U21 – 1:4
  • Германия U21 – Израиль U21 – 3:2
  • Албания U21 – Андорра U21 – 2:0
  • Косово U21 – Чехия U21 – 0:1
  • Шотландия U21 – Дания U21 – 0:1
  • Словения U21 – Англия U21 – 2:2
  • Португалия U21 – Лихтенштейн U21 – 11:0

8 октября

  • Молдова U21 – Уэльс U21 – 1:0
  • Болгария U21 – Гибралтар U21 – 5:0
  • Босния и Герцеговина U21 – Италия U21 – 1:2
  • Литва U21 – Мальта U21 – 2:1
  • Беларусь U21 – Греция U21 – 0:2
  • Россия U21 – Северная Ирландия U21 – 1:0
  • Хорватия U21 – Норвегия U21 – 3:2
  • Швеция U21 – Черногория U21 – 3:1
  • Ирландия U21 – Люксембург U21 – 2:0
  • Азербайджан U21 – Финляндия U21 – 1:1
  • Франция U21 – Украина U21 – 5:0
  • Швейцария U21 – Нидерланды U21 – 2:2
  • Эстония U21 – Австрия U21 – 0:4
  • Бельгия U21 – Казахстан U21 – 2:0
  • Венгрия U21 – Польша U21 – 2:2
  • Испания U21 – Словакия U21 – матч продолжается

Турнирные таблицы

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    MaX_mole
    MaX_mole, 08.10.2021 23:40 (изменен)
    +4
    Сборной молодежной может что то и светит ,а вот недотренеру ротаню ничего не светит
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 08.10.2021 23:32
    +5
    Увольнение в декабре.
    Пора!
    Ссылка
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