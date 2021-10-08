Что светит Ротаню? Турнирная таблица квалификации молодежного Евро-2023

8 октября прошли поединки квалификации молодежного Евро-2023 U-21.
Сборная Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня потерпела разгромное поражение от сверстников из Франции (0:5). 12 октября в Запорожье украинцы будут принимать команду Фарерских островов.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
Квалификация Евро-2023 U-21
7 октября
- Латвия U21 – Сан-Марино U21 – 2:0
- Фарерские острова U21 – Северная Македония U21 – 1:1
- Армения U21 – Сербия U21 – 1:4
- Германия U21 – Израиль U21 – 3:2
- Албания U21 – Андорра U21 – 2:0
- Косово U21 – Чехия U21 – 0:1
- Шотландия U21 – Дания U21 – 0:1
- Словения U21 – Англия U21 – 2:2
- Португалия U21 – Лихтенштейн U21 – 11:0
8 октября
- Молдова U21 – Уэльс U21 – 1:0
- Болгария U21 – Гибралтар U21 – 5:0
- Босния и Герцеговина U21 – Италия U21 – 1:2
- Литва U21 – Мальта U21 – 2:1
- Беларусь U21 – Греция U21 – 0:2
- Россия U21 – Северная Ирландия U21 – 1:0
- Хорватия U21 – Норвегия U21 – 3:2
- Швеция U21 – Черногория U21 – 3:1
- Ирландия U21 – Люксембург U21 – 2:0
- Азербайджан U21 – Финляндия U21 – 1:1
- Франция U21 – Украина U21 – 5:0
- Швейцария U21 – Нидерланды U21 – 2:2
- Эстония U21 – Австрия U21 – 0:4
- Бельгия U21 – Казахстан U21 – 2:0
- Венгрия U21 – Польша U21 – 2:2
- Испания U21 – Словакия U21 – матч продолжается
Турнирные таблицы
Источник — Sport.ua
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