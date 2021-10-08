Квалификация ЧМ-2022. Все матчи игрового дня. Результаты и таблицы

8 октября проходит 11 поединков отборочного турнира чемпионата мира 2022.
Информация о поединках оперативно обновляется в матч-центре Sport.ua.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Германия – Румыния.
Квалификация ЧМ-2022
7-й тур, 8 октября, 21:45
Группа E
- Чехия – Уэльс
- Эстония – Беларусь
Группа G
- Турция – Норвегия [Футбол 1]
- Латвия – Нидерланды [Футбол 3]
- Гибралтар – Черногория
Группа H
- Мальта – Словения
- Россия – Словакия
- Кипр – Хорватия
Группа J
- Германия – Румыния [Футбол 2]
- Исландия – Армения
- Лихтенштейн – Северная Македония
Турнирные таблицы квалификации ЧМ-2022
Источник — Sport.ua
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