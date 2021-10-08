9 октября в 19:00 национальная сборная Украины проведет матч квалификации ЧМ-2022 против команды Финляндии.
8 октября главный тренер сине-желтых Александр Петраков дал резонансную пресс-конференцию.
На предматчевой тренировке сборной Украины первые 15 минут были открытыми для СМИ.
ФОТО. Какой там микроклимат? Тренировка сборной Петракова за день до игры
Источник — Sport.ua
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