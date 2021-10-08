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09.10.2021 19:00   ТВ-трансляция: 

Финляндия – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022

Один из ключевых матчей для команды Петракова

  • 08.10.2021 14:24
  • 556 просмотров
  • 6 комментариев
Финляндия – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Отборочный турнир к чемпионату мира-2022 в Катаре в зоне УЕФА вышел на финишную прямую – точнее, его групповая стадия. В группе D борьба за второе место очень напряженная и запутанная. На него с практически равными шансами претендуют сразу три сборных – Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины. Хотя чисто теоретически из этой борьбы еще не выпала даже сборная Казахстана. Поэтому, поединок Финляндия – Украина в Хельсинки может стать в этой группе одним из ключевых.

Финляндия

Финский футбол сейчас явно на подъеме. Ранее национальная команда добилась исторического для себя результата, пробившись на Евро-2020. При чем, на самом турнире подопечные Маркку Канервы в грязь лицом не ударили – в плей-офф не вышли, но выступили достойно и мальчиками для битья точно не были.

Теперь же финны имеют неплохие шансы выполнить еще более сложную задачу – пробиться на чемпионат мира-2022 в Катаре. Первый шаг для этого – занять второе место в своей отборочной группе. И математически именно подопечные Канервы сейчас ближе всего к этой цели – по потерянным очкам они опережают и Украину, и Боснию и Герцеговину. При чем, украинцам и боснийцам еще дважды играть между собой и отбирать друг у друга очки – календарь явно на руку «Суоми».

Что из себя представляет сборная Финляндии – украинские любители футбола это уже хорошо изучили и по мартовскому матчу отбора, и по выступлению финнов на чемпионате Европы. Крепкая, дисциплинированная команда, которая играет в осторожный футбол и делает ставку на стандарты и быстрые контратаки. Для последнего идеально подходит форвард и главная звезда команды, Теему Пукки из «Норвича». Все это делает команду Маркку Канервы очень опасным и неприятным соперником для кого угодно, даже для грандов уровня Франции.

Украина

Сборная Украины в нынешнем отборе еще ни разу не проигрывала, но и вкуса побед не знала – 5 ничьих в 5 матчах. Вырваться из этого порочного круга в матче с Финляндией будет непросто – команду Канервы со стратегической точки зрения устроит и ничья.

По ходу отборочного турнира на ЧМ-2022 сборной Украины пришлось менять главного тренера – Андрей Шевченко неожиданно покинул команду после Евро-2020, а вместо него в срочном порядке с приставкой «исполняющий обязанности» был назначен Александр Петраков.

Исправить турнирное положение ему пока что не удалось – ничьи на выезде с Казахстаном и дома с Францией. В последние недели вокруг сборной Украины к тому же очень много нездоровой шумихи в прессе. Связана она с конфликтом Петракова с одной из главных звезд команды, Русланом Малиновским. Конфликт этот вылился в невызов хавбека «Аталанты» на ключевые октябрьские матчи.

Отказ от услуг игрока такого уровня – очень большая роскошь для страны с не таким и большим выбором игроков и глубиной состава. А уж после этого ситуация для сборной Украины усугубилась травмой еще одного звездного хавбека - Александра Зинченко. Вероятно, если бы сроки восстановления Зинченко стали известны раньше, Петракову было бы намного сложнее решиться «отцепить» от сборной Малиновского. Но сейчас отступать от своего решения было уже поздно – слишком далеко все зашло.

На этом кадровые потери Украины не ограничиваются. Из-за травм Петраков также не сможет рассчитывать на двух игроков «Динамо» - Виталия Миколенко и Виталия Буяльского. Можно сколько угодно оставаться оптимистами, но давайте все же быть объективными: ситуация накануне решающих матчей очень непростая.

История встреч

Предстоящий матч в Хельсинки будет лишь четвертым в истории противостояний Финляндии и Украины. При чем, все три предыдущих поединка еще свежи в памяти. О мартовском матче мы уж вспоминали, также команды дважды встречались в отборе на чемпионат мира-2018. Тот отборочный турнир для Украины был неудачным, но с финнами команда Андрея Шевченко взяла максимум очков: победы 1:0 дома и 2:1 на выезде.

Прогноз на противостояние

По теории вероятности ничейная серия сборной Украины когда-то должна наконец прерваться. Но ничейный результат в выездном матче с Финляндией очень вероятен. На него мы и поставим – коэффициент 3,28 выглядит весьма заманчиво.

9 октября, суббота

Финляндия - Украина
Гельсинки. Олимпийский стадион. 19:00
ТВ-трансляция – Футбол 1
Арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    GELO88
    online
    GELO88, 08.10.2021 15:00
    0
    ФИН, - Укр.-- 1 : 3
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 08.10.2021 14:54
    -2
    Pixelman, 08.10.2021 14:38
    Знающие, подскажите, при ничейке в Украины еще будут шансы на второе место?
    70%что нет
    Ссылка
    Обижающийся из Бергамо
    online
    Обижающийся из Бергамо, 08.10.2021 14:53
    -1
    Спортивное издание страны одно из главных даёт прогноз не в пользу своей страны. Это юмор такой?
    Или вы тоже грустите по Малиновскому?
    Как можно не верить в свою сборную?
    Ссылка
    ingvar8888
    ingvar8888, 08.10.2021 14:51
    -2
    Pixelman, 08.10.2021 14:38
    Знающие, подскажите, при ничейке в Украины еще будут шансы на второе место?
    Після 1-1 збірна буде у Санти просити шанс на друге місце...
    Ссылка
    Pixelman
    online
    Pixelman, 08.10.2021 14:38
    0
    Знающие, подскажите, при ничейке в Украины еще будут шансы на второе место?
    Ссылка
    ingvar8888
    ingvar8888, 08.10.2021 14:32
    -1
    Прогноз на спорт.ua , 1-1 прикольно!
    😁😁😁
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