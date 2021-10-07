Наставник Оболони: «Нам нужно было преломить игру с Нивой»

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал победу над тернопольской «Нивой» (1:0) в матче 12 тура Первой лиги Украины.

«Хочу поблагодарить ребят за самоотдачу и хорошую игру. Они выдержали. Я предупреждал их, что будет сложный матч. В Тернополе хорошая боевая команда и нужно было достать из себя ресурсы, чтобы переломить игру. Сейчас у нас достаточно много сложных игр. Нам нужно правильно распределить силы на дальнейшую борьбу в чемпионате», - сказал Иващенко.