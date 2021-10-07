У Энди Маррея в Индиан-Уэллсе украли обручальное кольцо

Известный теннисист попал в неприятную ситуацию

  • 07.10.2021 11:23
  • 129 просмотров
  • 0 комментариев
У Энди Маррея в Индиан-Уэллсе украли обручальное кольцо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей поделился интересной, но неприятной историей, которая случилась перед стартом на турнире в Индиан-Уэллсе.
 
У британца украли обручальное кольцо, которое он обычно привязывает к кроссовкам во время игры в теннис. После одной из тренировок Маррей вернулся в отель и оставил кроссовки проветриваться под машиной на ночь, так как в его номера не было балкона. 
 
Утром Энди обнаружил, что украли не только кроссовки, но и кольцо, который он забыл отвязать. Теперь теннисит просит о помощи в поисках обручального кольца.
 
«Да, я знаю, я идиот. Теперь-то понятно, что это была ужасная идея», – написал Маррей в инстаграме.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности