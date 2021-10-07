Индиан-Уэллс. Козлова проиграла россиянке в первом круге основой сетки

Украинка завершила выступления на престижном турнире

  • 07.10.2021 01:48
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  • 1 комментарий
Индиан-Уэллс. Козлова проиграла россиянке в первом круге основой сетки
© BNP Paribas Open. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№136 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
     
В матче первого круга основы украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Людмиле Самсоновой из России (№42 WTA).
 
Индиан-Уэллс. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Людмила Самсонова (Россия) – 4:6, 6:7(6)
 
Отметим, что это был 23-й матч Козловой на турнирах WTA против соперниц из России, статистика побед и поражений 12-11.
 
В следующем раунде Самсонова сразится против еще одной россиянки Вероники Кудерметовой (№31 WTA).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 07.10.2021 01:59 (изменен)
    +2
    Да все же обидное поражения, не хватило одной хорошей подачей на сп и не понятно чем бы закончился матч, но ничего страшного, она игрок топ-100, как раз щяс будут турниры где она заявлена Тенерифе, Клуж там нужно будет брать свой максимум! Ещё забыл на след недели будет играть на 60-тысячники вот там точно нужен максимум!
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