Индиан-Уэллс. Козлова проиграла россиянке в первом круге основой сетки

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№136 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче первого круга основы украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Людмиле Самсоновой из России (№42 WTA).
Индиан-Уэллс. Первый круг
Катерина Козлова (Украина) – Людмила Самсонова (Россия) – 4:6, 6:7(6)
Отметим, что это был 23-й матч Козловой на турнирах WTA против соперниц из России, статистика побед и поражений 12-11.
В следующем раунде Самсонова сразится против еще одной россиянки Вероники Кудерметовой (№31 WTA).
Источник — Sport.ua
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