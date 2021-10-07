Индиан-Уэллс. Козлова проиграла россиянке в первом круге основой сетки

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№136 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.



В матче первого круга основы украинка, которая преодолела квалификацию, уступила Людмиле Самсоновой из России (№42 WTA).



Индиан-Уэллс. Первый круг

Катерина Козлова (Украина) – Людмила Самсонова (Россия) – 4:6, 6:7(6)



Отметим, что это был 23-й матч Козловой на турнирах WTA против соперниц из России, статистика побед и поражений 12-11.



В следующем раунде Самсонова сразится против еще одной россиянки Вероники Кудерметовой (№31 WTA).