В среду, 6 октября, проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыгрывают национальные сборные Италии и Испании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 1.

Италия – Испания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 0:1. Ферран Торрес, 17 мин.

Удаление. Леонардо Бонуччи, 42 мин.

ГОЛ! 0:2. Ферран Торрес, 45+2 мин.