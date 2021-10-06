12-й тур
Кривбасс
2 : 1
Волынь
06.10.2021, FT

Первая лига. Кривбасс обыграл Волынь, ничья Кремня и Прикарпатья

Продолжается 12-й тур Первой лиги

  • 06.10.2021 17:45
  • 370 просмотров
  • 1 комментарий
Первая лига. Кривбасс обыграл Волынь, ничья Кремня и Прикарпатья

Состоялись еще два матча в рамках 12-го тура Первой лиги. «Кремень» сыграл вничью с «Прикарпатьем», а «Кривбасс» в одном из центральных матчей тура дома обыграл «Волынь».

«Кремень» - «Прикарпатье» - 1:1
Голы: Мурашов 65 – Воробчак 32

«Кривбасс» - «Волынь» - 2:1
Голы: Щедрый 24, Голсалвез 45 – Кобзарь 61

Также сегодня должен был состояться матч «Полесье» - «ВПК-Агро», но он был перенесен из-за вспышки коронавируса в «Полесье».

Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Nomad
    online
    Nomad, 06.10.2021 18:09
    +2
    Похоже Луцк уже привык опять к Первой лиге.
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