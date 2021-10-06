Первая лига. Кривбасс обыграл Волынь, ничья Кремня и Прикарпатья

Состоялись еще два матча в рамках 12-го тура Первой лиги. «Кремень» сыграл вничью с «Прикарпатьем», а «Кривбасс» в одном из центральных матчей тура дома обыграл «Волынь».
«Кремень» - «Прикарпатье» - 1:1
Голы: Мурашов 65 – Воробчак 32
«Кривбасс» - «Волынь» - 2:1
Голы: Щедрый 24, Голсалвез 45 – Кобзарь 61
Также сегодня должен был состояться матч «Полесье» - «ВПК-Агро», но он был перенесен из-за вспышки коронавируса в «Полесье».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.