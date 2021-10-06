Германия
0 : 0
Румыния
08.10.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Германия – Румыния. Текстовая трансляция матча

Текстовая онлайн трансляция поединка квалификации к чемпионату мира - 2022 в группе J

  • 06.10.2021 15:03
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Германия – Румыния. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 8-го октября, состоится поединок 7-го тура квалификации к чемпионату мира - 2022 в группе J. Матч пройдет в Гамбурге, на поле стадиона «Фолькпаркштадион», начало в 21:45.

Сборная Германии уже давно по-настоящему не радует своих болельщиков. Провал на чемпионате мира 2018 и вылет на стадии 1/8 финала Евро-2020 заметно понизили рейтинги Бундестим. Тем не менее в своей отборочной группе к ЧМ - 2022 подопечные Ханси Флика обосновались на первой позиции с пятью победами и одним поражением. Команда вновь начала играть в агрессивный футбол, который приносит результат - в последних двух матчах были обыграны Исландия - 4:0 и Армения - 6:0. 

Команда Румынии такими результатами похвастаться не может. Подопечные Мирела Радои в своих крайних матчах переиграли Лихтенштейн - 2:0 и сыграли вничью со сборной Северной Македонией - 0:0. Наследники Георге Хаджи набрали 10 очков и идут на третьем месте. И чтобы улучшить свою позицию, в матче с немецкой командой, румынам придется прыгнуть «выше головы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Румыния. 

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Источник — Sport.ua

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