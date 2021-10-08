Квалификация к ЧМ - 2022. Группа J. 7-й тур.

Германия - Румыния - 0:1



Германия: тер Штеген, Рюдигер, Зюле, Керер, Хофманн, Киммих, Горецка, Ройс, Гнабри, Сане, Вернер

Запасные: Шлоттербек, Гинтер, Лено, Хаверц, Мюллер, Мусиала, Клостерманн, Нойхаус, Адейми, Раум, Виртц

Румыния: Ницэ, Рациу, Тошка, Кирикеш, Буркэ, Рус, Хаджи, Марин, Михайла, Станчу, Пушкаш

Запасные: Маня, Албу, Иван, Чикылдэу, Максим, Банку, Влад, Кесеру, Айоани, Кордеа, Митрицэ, Моруцан

Арбитр: Джюнейт Чакыр, Турция

Стадион: «Фолькпаркштадион», Гамбург

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36 мин. По фолам у нас 1:1, между прочим.

33 мин. Ройс пробил - Ницэ отбил. Опасно, не не очень.

29 мин. Мало фолов, мало моментов, много контроля мяча от немцев.

25 мин. Плотная защита румын не позволяет Бундестим практически ничего.

22 мин. На левом фланге активничает Сане, но защита гостей пока справляется.

18 мин. Гнабри чуть не успел к мячу после передачи от Сане.

15 мин. Без моментов у хозяев.

12 мин. Германия, кажется, даже опешила.

9 мин. Вот это Гооооооллл!! Янис Хаджи обыграл двоих защитников и с носка прошивает тер Штегена - 0:1!

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8 мин. Пенальти нет, спасибо ВАР!

5 мин. И сразу пенальти. Буркэ сбил Вернера. Чакыр побежал смотреть ВАР.

3 мин. Германия достаточно медленно перекатывает мяч.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В пятницу, 8-го октября, состоится поединок 7-го тура квалификации к чемпионату мира - 2022 в группе J. Матч пройдет в Гамбурге, на поле стадиона «Фолькпаркштадион», начало в 21:45.



Сборная Германии уже давно по-настоящему не радует своих болельщиков. Провал на чемпионате мира 2018 и вылет на стадии 1/8 финала Евро-2020 заметно понизили рейтинги Бундестим. Тем не менее в своей отборочной группе к ЧМ - 2022 подопечные Ханси Флика обосновались на первой позиции с пятью победами и одним поражением. Команда вновь начала играть в агрессивный футбол, который приносит результат - в последних двух матчах были обыграны Исландия - 4:0 и Армения - 6:0.

Команда Румынии такими результатами похвастаться не может. Подопечные Мирела Радои в своих крайних матчах переиграли Лихтенштейн - 2:0 и сыграли вничью со сборной Северной Македонии - 0:0. Наследники Георге Хаджи набрали 10 очков и идут на третьем месте. И чтобы улучшить свою позицию, в матче с немецкой командой, румынам придется прыгнуть «выше головы».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Германия – Румыния.