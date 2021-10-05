В среду 6 октября в матче квалификации к чемпионату Европы 2022 года сборная Украины U-19 сыграет с командой Мальты.

Квалификационный раунд для сборной Украины пройдет в Польше. Соперниками подопечных Владимира Езерского поочередно будут Мальта, Финляндия и Польша. Для того, чтобы выйти в следующий раунд квалификации надо занять первое или второе место. Есть еще возможность пройти дальше и с третьего места, но здесь надо иметь лучшие показатели среди всех сборных, занявших третьи места в своих группах.

Начало матча Украина - Мальта в 13.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.