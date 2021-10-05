Украина U-19 – Мальта U-19. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка квалификации к чемпионату Европы 2022 U-19

  • 05.10.2021 22:45
  • 432 просмотра
  • 1 комментарий
Украина U-19 – Мальта U-19. Текстовая трансляция матча
© УАФ. Владимир Езерский

В среду 6 октября в матче квалификации к чемпионату Европы 2022 года сборная Украины U-19 сыграет с командой Мальты.

Квалификационный раунд для сборной Украины пройдет в Польше. Соперниками подопечных Владимира Езерского поочередно будут Мальта, Финляндия и Польша. Для того, чтобы выйти в следующий раунд квалификации надо занять первое или второе место. Есть еще возможность пройти дальше и с третьего места, но здесь надо иметь лучшие показатели среди всех сборных, занявших третьи места в своих группах.

Начало матча Украина - Мальта в 13.00 по киевскому времени. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.

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Игорь Заржицкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    kaka
    online
    kaka, 05.10.2021 23:18
    0
    Поляки и финны-сложные по нынешним временам противники да и мальтезы сильно прибавили
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