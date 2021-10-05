Индиан-Уэллс. Свитолина, Костюк и Ястремская сыграют в основной сетке

Компанию на турнире WTA1000 в Соединённых Штатах им составит Ангелина Калинина

  • 05.10.2021 08:49
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Индиан-Уэллс. Свитолина, Костюк и Ястремская сыграют в основной сетке
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сразу четыре украинские теннисистки выступят на турнире WTA1000 в американском Индиан-Уэллс.

Элина Свитолина (№7) получила четвёртый номер посева и пропускает стартовый раунд. Первая соперница украинки определится по итогам матча между Терезой Мартинцовой (№52) и обладательницей wild card Эшлин Крюгер (№609).

 

 

Марта Костюк (№58) на старте турнира сыграет с Чжан Шуай (№48). В этом году украинка обыграла китайскую теннисистку в квалификации турнира WTA в Истборне. Победительница этого матча во втором круге встретится с 11-й сеяной Симоной Халеп.

Ангелина Калинина (№62) свой дебютный матч на турнире проведёт против американки Шелби Роджерс (№44). Победительница в данной встрече дальше сыграет с восьмой сеяной Белиндой Бенчич.

Даяна Ястремская (№75) в первом круге встретится с обладательицей wild card Эльзой Жакмо из Франции (№374). В этом матче определится первая соперница Паулы Бадосы, посеянной под 21-м номером.

Источник — Большой теннис Украины

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