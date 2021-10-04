Пропустили на 90+4 мин. Лион выпустил победу в игре с Сент-Этьеном

«Сент-Этьен» и «Лион» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Уссем Ауар открыл счет в первом тайме. «Лион» в конце матча играл в меньшинстве – на 74-й минуте был удален голкипер Антони Лопеш.

Хозяева спасли матч в компенсированное время – на 90+4 минуте Вахби Хазри забил с 11-метровой отметки.

Лига 1. 9-й тур

«Сент-Этьен» – «Лион» – 1:1

Голы: Хазри, 90+4 – Ауар, 42

Удаление: Антони Лопеш, 74 (Лион)

«Анже» – «Мец» – 3:2

Голы: Шо, 53, Мангани, 65, Баокен, 90+3 – Бронн, 10, Булая, 58.

«Лорьян» – «Клермон» – 1:1

Голы: Ляпорт, 54 – Байо, 15.

«Монако» – «Бордо» – 3:0

Голы: Тшуамени, 35, Головин, 48, Бен-Йеддер, 64 (пен).

«Нант» – «Труа» – 2:0

Голы: Жиротто, 58, Блас, 69 (пен).

«Лилль» – «Марсель» – 2:0

Голы: Давид, 28, 90+5.

Турнирная таблица чемпионата Франции