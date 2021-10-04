9-й тур
Анже
3 : 2
Мец
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Пропустили на 90+4 мин. Лион выпустил победу в игре с Сент-Этьеном

На 74-й минуте был удален голкипер «Лиона» Антони Лопеш

  • 04.10.2021 02:30
  • 13 просмотров
  • 0 комментариев
Пропустили на 90+4 мин. Лион выпустил победу в игре с Сент-Этьеном
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Сент-Этьен» и «Лион» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Уссем Ауар открыл счет в первом тайме. «Лион» в конце матча играл в меньшинстве – на 74-й минуте был удален голкипер Антони Лопеш. 

Хозяева спасли матч в компенсированное время – на 90+4 минуте Вахби Хазри забил с 11-метровой отметки.

Лига 1. 9-й тур

«Сент-Этьен» – «Лион» – 1:1

Голы:  Хазри, 90+4 – Ауар, 42

Удаление: Антони Лопеш, 74 (Лион)

«Анже» – «Мец» – 3:2

Голы: Шо, 53, Мангани, 65, Баокен, 90+3 – Бронн, 10, Булая, 58.

«Лорьян» – «Клермон» – 1:1

Голы: Ляпорт, 54 – Байо, 15.

«Монако» – «Бордо» – 3:0

Голы: Тшуамени, 35, Головин, 48, Бен-Йеддер, 64 (пен).

«Нант» – «Труа» – 2:0

Голы: Жиротто, 58, Блас, 69 (пен).

«Лилль» – «Марсель» – 2:0

Голы: Давид, 28, 90+5.

Турнирная таблица чемпионата Франции

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности