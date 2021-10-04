КАРАВАЕВ: «Карабкаюсь по ступеньках. Был на сборах с Шахтером при Мистере»

Защитник «Динамо» Александр Караваев ответил на вопросы журналистов после матча чемпионата Украины против «Шахтера» (0:0) в 10-м туре УПЛ.

– Принципиальные для тебя матчи против «Шахтера»?

– Не сказал бы, что принципиальные. В первой команде «горняков» я был лишь однажды на сборах при Мистере, это было очень давно. Ни одного официального матча за «Шахтер» я не провел. Но это команда, в которой я провел все годы обучения в Академии, впоследствии выступал за «Шахтер-3», дублирующий состав. Затем уже на профессиональном уровне я пошел своей тропинкой, по арендам, и наконец оказался на полноценном контракте в «Динамо». Как оказалось, все было не зря, ведь те цели и желания, которые я ставил перед собой, удалось выполнить именно с киевлянами. Все трофеи, которые можно было выиграть в Украине, я завоевал именно с «Динамо».

– Значит, «Динамо» – главный клуб в твоей карьере?

– Если считать по достижениям, так и есть (улыбается). Но я не могу не сказать о тех клубах, в которых играл до переезда в Киев. В «Севастополе» я делал первые шаги в большом футболе, из «Зари» попал в сборную, играл с луганчанами в еврокубках, стал лидером команды. Да, это ступеньки, но они и созданы для того, чтобы карабкаться по ним к вершине. Я никогда не останавливался – и оказался здесь.

– Сегодня «Динамо» выходило на игру как на реванш или как на принципиальную игру чемпионата Украины?

– Как на обычный матч чемпионата страны. Борьба в первенстве страны продлится до мая месяца, и сегодня была одна из многих игр. Да, это принципиальный соперник, и после двух болезненных поражений («Шахтеру» в Суперкубке Украины и «Баварии» в Лиге чемпионов) мы не могли сегодня проиграть. Играли только на победу, не все удавалось, но выполняли установку тренера и чувствуем, что можем лучше. Нужно только больше уверенности. Если в прошлом году мы хотели достичь своей цели, то сейчас нужно эти цели удержать. А это труднее.

– В стратегическом плане ничья – приемлемый результат для нас, учитывая, что отрыв в три очка от «Шахтера» сохранился?

– Да, осталось преимущество в три очка, но и большая интрига остается. Если бы мы выиграли, то была бы разница в шесть очков, и многие говорили бы, что чемпионат можно завершать. Впереди у нас много матчей, и на каждый мы выходим с целью победить. Сейчас пауза на матчи сборных, поэтому все мысли о предстоящих матчах отбора на ЧМ-2022.

– Какая ключевая фраза, которую Мистер сегодня сказал в раздевалке?

– Он говорил, что нужно сыграть правильно, и чтобы наши мысли были только о том, чтобы действовать так, как он нам говорит. Я неоднократно уже говорил, что если мы выполняем установки, то нам все удается и мы точно не проиграем. Такой опыт, который имеет Мистер, а это 50 лет в футболе, позволяет ему почти не ошибаться в своих ожиданиях и прогнозах.

– Что удалось «Динамо» изменить в своей игре по сравнению с матчем за Суперкубок страны?

– Только то, что мы разобрали ошибки, допущенные в предыдущем матче. Были ошибки и сегодня, которые мы также обязательно разберем. Если мы будем делать хотя бы на 50 процентов меньше ошибок, то у нас изменится игра еще в лучшую сторону. Поэтому мы разобрали свои ошибки и играли надежнее, чем в прошлый раз.

– Какие ожидания от матчей за сборную Украины?

– Надеюсь, нам удастся прервать серию ничьих, поскольку это не может продолжаться вечно. Тот дух, который царит в коллективе в национальной команде, позволяет нам настраиваться на победу в каждом матче. Знаю, что все ребята переживают из-за последних результатов, но в предстоящих поединках будем стремиться только к максимальному результату.