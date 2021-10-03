3 октября проходит матч 10-го тура УПЛ, в котором играют «Динамо» и «Шахтер». Начало встречи – в 17:00.
Матч транслируется в прямом эфире на телеканале «2+2».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Динамо – Шахтер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Источник — Sport.ua
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