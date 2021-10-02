Лион – Брондбю – 3:0. Видео голов и обзор матча

30 сентября прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги Европы.
Лига Европы 2021/22
2-й тур, 30 сентября
Лион (Франция) – Брондбю (Дания) – 3:0
ГОЛ! 1:0. Экамби, 64 мин.
ГОЛ! 2:0. Экамби, 71 мин.
ГОЛ! 3:0. Ауар, 86 мин.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Уссем Ауа (Лион).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Лион).
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Карл Токо-Экамби (Лион).
Источник — Sport.ua
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