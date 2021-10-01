Вторая лига. Матчи 11-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 октября проходят поединки 11-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 11-й тур
1 октября
- 12:00 Рубикон Киев – МФА Мункач Мукачево – 0:1
- 16:00 Николаев – Скорук Томаковка
- 16:00 Никополь – Кристалл Херсон
- 16:00 Таврия Симферополь – Виктория Николаевка
- 18:00 Металлург Запорожье – Полтава
Видеотрансляция матчей
12:00 Рубикон Киев – МФА Мункач Мукачево
16:00 Николаев – Скорук Томаковка
16:00 Никополь – Кристалл Херсон
16:00 Таврия Симферополь – Виктория Николаевка
18:00 Металлург Запорожье – Полтава
События матча
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Кравченко (Николаев).
Источник — Sport.ua
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