Два игрока Динамо - в символической сборной тура Лиги УЕФА

Диалло и Волошин - в сборной тура

  • 01.10.2021 15:27
  • 1854 просмотра
  • 8 комментариев
Два игрока Динамо - в символической сборной тура Лиги УЕФА
© fcdynamo.kiev.ua. Самба Диалло

По итогам 2-го тура Юношеской лиги УЕФА два игрока «Динамо» U-19 попали в символическую сборную.

УЕФА отметил полузащитников Назара Волошина и Самба Диалло. Волошин забил гол, а его партнер оформил дубль в победе над Баварией U-19 со счетом 4:0.

Юношеская команда киевлян удачно стартовала в турнире, обыграв «Бенфику» и «Баварию».

Источник — ФК Динамо Киев

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Артем Дима футболист
    online
    Артем Дима футболист, 01.10.2021 16:38
    0
    Диало пора вешать бутсы на гвоздь через месяц другой. В его возрасте уже не играют. Или как Юссуф до 50 играть будет?
    Ссылка
    Bibenco
    Bibenco, 01.10.2021 15:51
    +1
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 15:46
    а по факту Украину прославляет только Малиновский и Зинченко, воспитанники академии шахты.
    Потому что вовремя сбежали
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 01.10.2021 15:49
    -1
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 15:41
    а потому что мы хотим смотреть как растут ваши вечноперспективые, переходят в топ-чемпионаты и прославляют Украину.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 15:46 (изменен)
    -2
    а по факту Украину прославляет только Малиновский и Зинченко, воспитанники академии шахты.
    Ссылка
    Fender
    Fender, 01.10.2021 15:44
    -3
    Burevestnik, 01.10.2021 15:34
    а почему из ШД никого?
    #ониженегры
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 15:43 (изменен)
    -4
    успех на этом уровне ничего не означает. как тут кто-то сказал, та молодёжь Баварии которую разгромили станут топ-футболиста, а у дыры молодёжь в вечноперспективных останется.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 15:41
    -3
    Burevestnik, 01.10.2021 15:34
    а почему из ШД никого?
    а потому что мы хотим смотреть как растут ваши вечноперспективые, переходят в топ-чемпионаты и прославляют Украину.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 01.10.2021 15:34
    -5
    а почему из ШД никого?
    Ссылка
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