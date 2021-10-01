Два игрока Динамо - в символической сборной тура Лиги УЕФА

По итогам 2-го тура Юношеской лиги УЕФА два игрока «Динамо» U-19 попали в символическую сборную.
УЕФА отметил полузащитников Назара Волошина и Самба Диалло. Волошин забил гол, а его партнер оформил дубль в победе над Баварией U-19 со счетом 4:0.
Юношеская команда киевлян удачно стартовала в турнире, обыграв «Бенфику» и «Баварию».
Источник — ФК Динамо Киев
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