Хочет в сборную? Малиновский вошел в сборную месяца Серии А от WhoScored

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский попал в символическую сборную Серии А по итогам сентября от веб-портала WhoScored.

Ранее в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:2) Малиновский забил красивый гол и был назван лучшим игроком матча, а также включен в символическую сборную тура.

Напомним, и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал Малиновского в национальную команду на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

Символическая сборная Серии A по итогам сентября 2021 от веб-портала WhoScored