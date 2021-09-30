Хочет в сборную? Малиновский вошел в сборную месяца Серии А от WhoScored

Петраков не вызвал хавбека «Аталанты» на октябрьские матчи отбора к ЧМ

  • 30.09.2021 23:19
  • 175 просмотров
  • 3 комментария
Хочет в сборную? Малиновский вошел в сборную месяца Серии А от WhoScored
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский попал в символическую сборную Серии А по итогам сентября от веб-портала WhoScored. 

Ранее в матче 6-го тура чемпионата Италии против «Интера» (2:2) Малиновский забил красивый гол и был назван лучшим игроком матча, а также включен в символическую сборную тура.

Напомним, и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не вызвал Малиновского в национальную команду на сентябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

Символическая сборная Серии A по итогам сентября 2021 от веб-портала WhoScored

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 30.09.2021 23:37
    0
    Шапаренко и Малиновский вы о чем.
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    rus
    rus, 30.09.2021 23:36
    0
    Петракову совет все обиды дома оставлять.
    Ссылка
    rus
    rus, 30.09.2021 23:34
    0
    Он заслужил!
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